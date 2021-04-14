تحت ضغط من مبيعات المستثمرين..
تراجع لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 10171 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 1929 نقطة.
وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 12556 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 3890 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39% ليصل إلى مستوى 1857 نقطة.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.19% ليصل إلى مستوى 2763 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1209 نقطة.