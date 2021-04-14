ضبط نصف مليون قطعة ألعاب نارية بمخزن في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية) بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع مجهولة المصدر ، حيث يقوم بتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية ومحدثات الصوت.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبطه ، كما تم ضبط (497800 قطع ألعاب نارية متنوعة "مجهولة المصدر" وبدون مستندات أو فواتير تُفيد مشروعية حيازتها).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

