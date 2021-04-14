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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية موسعة على المصانع والمنشآت في القليوبية

حملات على اسواق القليوبية
حملات على اسواق القليوبية

شنت مباحث التموين فى القليوبية حملة تموينية مكبرة، اليوم الأربعاء، استهدفت المصانع غير المرخصة ومحلات بيع السلع المدعمة والمخابز.


وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتعبئة العصائر دون ترخيص وبدال تموينى يبيع السلع التموينية خارج الدعم  ومخبز استولى صاحبه على أموال الدعم.

 

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تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا يفيد بقيام مباحث التموين بحملة لضبط المصانع غير المرخصة وأسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة العصائر دون ترخيص به 2 طن سكر حر وثمار فاكهة مانجو وفراولة ومستلزمات إنتاج دون مستندات مجهولة المصدر و570 عبوة عصائر أحجام مختلفة منتج نهائى دون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.


وتمكنت الحملة من ضبط بدال تموينى بحوزته 1٫7 طن سكر تموينى و360 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية 20570 جنيها.


وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى لاستيلائه على مبلغ 213٫091 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا دون إنتاجه فعليا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82 % وبيعها بالسوق السوداء.


كما تمكنت شرطة البيئة والمسطحات من ضبط 3 مصانع بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 15000 كمامة و 7 أطنان مخلفات بلاستيك، و67٫3 طن مواد كيماوية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.

اخبار محافظة القليوبية السوق السوداء مباحث التموين حملة تموينية الاسواق شهر رمضان الكريم

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