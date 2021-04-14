رئيس الأوبرا: الإقبال على الحفلات لم يقل رغم كورونا.. وفرقة باليه سان بطرسبرج تحيي حفلين بمصر يونيو المقبل

أكد رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، حرص دار الأوبرا في ظل وباء (كورونا) على مواصلة أداء رسالتها التنويرية والتثقيفية والتي تتمثل في تقديم ألوان فنية جادة تستهدف الارتقاء بالذوق العام،مشيرا إلى سعي دار الأوبرا لزيادة حفلاتها لجذب جميع أطياف الجماهير،وخاصة بعد الإقبال المتزايد عليها،وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس (كورونا).



وقال رئيس دار الأوبرا -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- إننا نسعى بشكل مستمر لزيادة حفلات دار الأوبرا وتقديم أوبرات عالمية متميزة والباليه إلى جانب الأعمال التراثية،ومشاركة نجوم جدد إلى جانب المشاركة المستمرة للفنانين المبدعين الذين يقبل الجمهور على حفلاتهم،إلى جانب مخاطبة عدد من الفرق الأجنبية الكبرى.



وأشار إلى أنه رغم تأثر جميع القطاعات في مختلف دول العالم بأزمة كورونا وتأجيل عدد من الفرق العالمية الحضور إلى القاهرة لإحياء حفلات في مصر، إلا أن دار الأوبرا المصرية نجحت في الاتفاق مع فرقة باليه سان بطرسبرج الروسية لإحياء حفلين في مصر بمشاركة موسيقيين ومغنيين وذلك خلال شهر يونيو المقبل،لافتا إلى أن الفرقة الروسية تعد من أهم الفرق العالمية المتخصصة التي تتميز عروضها بالتناغم والحيوية ويجمع ريبرتوارها مجموعة كبيرة من الأعمال الكلاسيكية والحديثة وتضم نخبة من العارضين المحترفين.



ونوه بأن برنامج حفلات الأوبرا لشهر رمضان لهذا العام يتضمن 27 عرضا، تشمل أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية تسمو بالمشاعر والوجدان، بالإضافة إلى فرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية منها 10 حفلات على مسرح النافورة الذي يشهد لأول مرة إحياء أمسيات الأوبرا خلال الشهر المعظم.



وأثنى رئيس الأوبرا على الجهد الكبير الذي تبذله الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بشكل مستمر،لدعم مختلف الأنشطة والفعاليات الفنية،معربا عن سعادته وتفاؤله إزاء مستقبل الفنون والثقافة بمصر في ظل حرص الدكتورة إيناس عبد الدايم،على تطوير العمل في مختلف الملفات الثقافية.