عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رئيس الأوبرا: الإقبال على الحفلات لم يقل رغم كورونا.. وفرقة باليه سان بطرسبرج تحيي حفلين بمصر يونيو المقبل

رئيس دار الأوبرا
رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر

أكد رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، حرص دار الأوبرا في ظل وباء (كورونا) على مواصلة أداء رسالتها التنويرية والتثقيفية والتي تتمثل في تقديم ألوان فنية جادة تستهدف الارتقاء بالذوق العام،مشيرا إلى سعي دار الأوبرا لزيادة حفلاتها لجذب جميع أطياف الجماهير،وخاصة بعد الإقبال المتزايد عليها،وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس (كورونا).


وقال رئيس دار الأوبرا -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- إننا نسعى بشكل مستمر لزيادة حفلات دار الأوبرا وتقديم أوبرات عالمية متميزة والباليه إلى جانب الأعمال التراثية،ومشاركة نجوم جدد إلى جانب المشاركة المستمرة للفنانين المبدعين الذين يقبل الجمهور على حفلاتهم،إلى جانب مخاطبة عدد من الفرق الأجنبية الكبرى.


وأشار إلى أنه رغم تأثر جميع القطاعات في مختلف دول العالم بأزمة كورونا وتأجيل عدد من الفرق العالمية الحضور إلى القاهرة لإحياء حفلات في مصر، إلا أن دار الأوبرا المصرية نجحت في الاتفاق مع فرقة باليه سان بطرسبرج الروسية لإحياء حفلين في مصر بمشاركة موسيقيين ومغنيين وذلك خلال شهر يونيو المقبل،لافتا إلى أن الفرقة الروسية تعد من أهم الفرق العالمية المتخصصة التي تتميز عروضها بالتناغم والحيوية ويجمع ريبرتوارها مجموعة كبيرة من الأعمال الكلاسيكية والحديثة وتضم نخبة من العارضين المحترفين.


ونوه بأن برنامج حفلات الأوبرا لشهر رمضان لهذا العام يتضمن 27 عرضا، تشمل أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية تسمو بالمشاعر والوجدان، بالإضافة إلى فرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية منها 10 حفلات على مسرح النافورة الذي يشهد لأول مرة إحياء أمسيات الأوبرا خلال الشهر المعظم.


وأثنى رئيس الأوبرا على الجهد الكبير الذي تبذله الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بشكل مستمر،لدعم مختلف الأنشطة والفعاليات الفنية،معربا عن سعادته وتفاؤله إزاء مستقبل الفنون والثقافة بمصر في ظل حرص الدكتورة إيناس عبد الدايم،على تطوير العمل في مختلف الملفات الثقافية.

رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر دار الاوبرا المصرية دار الأوبرا فيروس كورونا باليه كورونا

ترشيحاتنا

مصير بيع الحيوانات حية.. قرار جديد من منظمة الصحة العالمية عن الأسواق

ليست الصلاة ولا الصيام.. تعرف على العبادة الوحيدة التي أمر الله بالاكثار منها

أبرز أفكار بوكس رمضان للمتزوجين والمخطوبين

إصابة سمير حلبية رئيس النادي المصري بفيروس كورونا

لغز في إعلان محمد صلاح تكشفه صحيفة بريطانية

10 غيابات مدوية فى ليفربول وريال مدريد قبل موقعة دوري الأبطال اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

الوزراء يكشف عن زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا .. ومد ساعات العمل بمراكز اللقاحات حتى الـ 10 مساء

حال انسحاب الزمالك.. أحمد مجاهد يعلن مفاجأة بشأن أزمة قمة الشباب

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

هل عدم الصلاة يبطل الصيام ؟ .. علي جمعة يجيب

السعودية تسجل 929 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

بعد تحذير الحكومة.. تعرف على عقوبة أصحاب المقاهى المخالفة

حادثة مرعبة .. انقلاب سفينة ضخمة في عرض البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ