"بنك مصر" يوقع اتفاقية شراكة لنشر نقاط البيع وخدمات المدفوعات الإلكترونية في مصر

أعلن "بنك مصر" توقيعه اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات المتخصصة في التقنية المالية وحلول المدفوعات.



وذكر بيان أصدره البنك اليوم /الأربعاء/ أن هذه الشراكة تتيح توفير مجموعة واسعة من حلول الدفع الشاملة وخدمات التجارة الإلكترونية لشركاء بنك مصر من التجار والمؤسسات.



وأوضح أنه بموجب هذه الاتفاقية ستوفر الشركة خدمات قبول المدفوعات الالكترونية المتكاملة للتجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من شركاء البنك، عبر نشر الآلاف من نقاط البيع الإلكترونية فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتخصصة في مجال التجارة الالكترونية لتمكين التجار من قبول مختلف المدفوعات عبر الانترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات، بالإضافة الى تعميم استخدام خدمة رمز الاستجابة السريعQR Code من خلال نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

وتشمل هذه الخدمات أيضاً توفير خدمة التقسيط لحاملي البطاقات الائتمانية من بنك مصر.