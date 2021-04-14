رئيس مجلس الأمة الكويتي يكشف تفاصيل جديدة حول الأهداف من الفوضي بالجلسات

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن الفوضى التي شهدتها قاعة عبدالله السالم في المجلس، مرفوض، مشيرا إلى أن البعض يهدف إلى حل المجلس.

وأضاف الغانم: "رفعت جلسة اليوم للجلسة القادمة التي ستكون بعد أسبوعين وأود إيصال نقاط للشعب فما يشهده المجلس وقاعة عبدالله السالم للأسف شيء جدا مؤسف لأن الخلاف أيا كان دستوريا أو قانونيا سياسيا أو اختلافا بالتقدير فيجب أن يتم من خلال حوار هادئ وراقي كما كان يتم بالسابق".

وتابع: " الهدف مما يحدث واضح للجميع وأنا أعتقد أن الشعب الكويتي فطن ويعرف ماذا يدور ويعرف جيدا ما هو الهدف، وهو خلق أزمة في كل جلسة من أجل حل المجلس".

وأشار إلى أنه: "يطمئن الشعب الكويتي بأن القيادة السياسية واعية لهذا الأمر، وأن المادة (107) تقول إن حل المجلس حق دستوري أصيل لـ الأمير".

وذكر: "هناك قلة تحاول أن تسيئ في كل جلسة من أجل الوصول إلى حل المجلس، ولا أعتقد ان هذا سيكون السبيل أو الوسيلة للوصول بهذا الهدف أو غيره، لأن هذه ليست أخلاق الكويتيين ولم نتعود عليها".

وأوضح: "يعرف الجميع بأن ترفعي وسكوتي عن هذه الإساءات هي التزام بالقسم الذي أقسمته والتزام بأخلاق ديننا الحنيف وتقاليدنا الكويتية وهم يريدون أن يفتعلوا أي مشكلة حتى ترفع كل جلسة، وهذا هو الهدف الواضح".