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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعقد اجتماعاً مع اللجان الاستشارية المشرفة على استلام الطرق

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة هذا العام في تنفيذها لأكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة أكدت على عدم التهاون في استلام الطرق إلا بعد مطابقتها لكافة المواصفات الموضوعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد  صباح اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، رؤساء المدن والأحياء لجنة استلام الطرق من جامعتي المنصورة والمنوفية وممثلي شركات الرصف" الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع وجهاز تنمية المشروعات" وذلك    لمناقشة موقف استلام الطرق داخل جميع المراكز والمدن والأحياء.

بدء الاجتماع بترحيب المحافظ بالحضور وتهنئتهم بشهر رمضان الفضيل ، مؤكداً أن المحافظة استعانت بلجان متخصصة من كليات الهندسة بجامعتي المنصورة والمنوفية لمعاينة الطرق ومدى مطابقتها للمواصفات قبل استلامها من الشركات المنفذة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنفيذ كافة الطرق بأعلى المواصفات المطلوبة.

وأكد محافظة الغربية أن المحافظة استعانت بتلك الخبرات الهندسية من جامعتي المنصورة والمنوفية بجانب الإشراف من جامعة طنطا، من أجل الحفاظ على حق الدولة والمواطن في استلام طرق بأعلى جودة، مطالباً اللجان الاستشارية بتطبيق كافة القواعد المنصوص عليها في القانون والعقود المبرمة بصرامة.

ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة الاستشارية أن مدة ضمان أعمال الرصف هي ثلاث سنوات طبقا للكود المصري وسيتم عمل اختبارين لكل طريق أحدهم ظاهري والآخر من خلال عينات يتم مراجعتها معملياً.

الجدير بالذكر  أنه يتم رصف ٣٤ شارع بمركز طنطا، ٢١ أول طنطا ، ٢٩ ثان طنطا ، ٦٣ مركز المحلة ، ١٢ أول المحلة ، ١٢ ثان المحلة ، ٤٥ قطور ، ٣٩ زفتي ، ٢٢ سمنود ، ١٦ السنطة ، ١٨ بسيون ، ٢٧ كفر الزيات بإجمالي ٣٣٨ في الخطط الاستثمارية والإضافية ورد الشي لأصله، بجانب 222 شارع في تطوير العشوائيات.

محافظ الغربية يعقد اجتماعاً مع اللجان الاستشارية المشرفة على استلام الطرق

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