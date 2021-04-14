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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنسحاب أمريكا من أفغانستان

هل ستنسحب أمريكا فعلياً من أفغانستان هذه المرة؟

صدى البلد

يسدل الرئيس الأمريكي چو بايدن الستار عن الوجود العسكري في أفغانستان حيث كشف مسؤولون عن خطط بايدن للانسحاب.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء"رويترز"، يهدف إعلان الرئيس جو بايدن المزمع يوم الأربعاء عن الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر؛ إلى إغلاق قصة أطول حرب أمريكية.

وحسب التقييم الأمريكي الذي أرسل إلى الكونجرس إن : الحكومة الأفغانية ستكافح من أجل كبح جماح طالبان إذا سحب التحالف دعمها.

وتابعت رويترز: لا تزال كابول تواجه انتكاسات في ساحة المعركة ، وطالبان واثقة من قدرتها على تحقيق نصر عسكري.

قال مسؤولون أمريكيون كبار إن بايدن يعتزم الإعلان في البيت الأبيض يوم الأربعاء عن سحب جميع القوات الأمريكية في أفغانستان في موعد أقصاه 11 سبتمبر.

الحادي عشر من سبتمبر هو تاريخ يأتي بعد عشرين عاما من يوم هجمات القاعدة على الولايات المتحدة ، والتي دفعت الرئيس آنذاك جورج دبليو بوش إلى شن الصراع حيث أودت الحرب بحياة 2400 جندي أمريكي واستهلكت ما يقدر بنحو 2 تريليون دولار.

وكان الرئيس الديمقراطي چو بايدن قد واجه موعدًا نهائيًا للانسحاب في الأول من مايو ، حدده سلفه الجمهوري ، دونالد ترامب ، الذي حاول سحب القوات قبل أن يترك منصبه لكنه فشل في ذلك.

أفغانستان أمريكا القوات الأمريكية حرب احتلال

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