الزراعة : تطبيق اساليب الرى الحديث يساهم فى زيادة انتاجية الأراضى

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبير بالقطاع الزراعى باعتباره أحد أهم قطاعات الأمن الغذائي ، ومن أكثر المحاور أهمية هو تطبيق النظام الادارى للرى الحديث.





وأضاف محمد القرش خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن تحديث نظم الري له العديد من الأشكال المختلفة موضحا أن تطوير منظومة الرى يقوم على 3 محاور ، المحور الأول يعتمد على تنمية الوعى لدى الفلاحين بأهمية المنظومة وكيفية استخدامها ، وبالفعل تم التنسيق مع البنوك الوطنية على رأسها البنك الزراعى والشركات من أجل التمويل.

وأشار إلي أنه يتم التنسيق مع جهاز تحسين الأراضي التابع لوزارة الزراعة، من أجل التطوير لمنظومة الرى الحديث ، مؤكدا أن الرى الحديث يعمل على زيادة انتاجية وحدة المياه لتعظيم دخل الفلاحين لإننا لدينا أفضل كفاءات لترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من مياه الرى والتطوير بها يتم على أعلى المستويات.

ونوه إلي أنه جارى الانتهاء من المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الرى الحديث بتطوير القرى ، حيث كنا نستهدف مليون فدان فى المرحلة الأولى ، ثم نتوسع فى المرحلة الثانية لتشمل 6.1 مليون فدان بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية .

ولفت "معاون وزير الزراعة" إلي أنه يتم تقديم الدعم الفنى للفلاحين من أجل استخدام النظم الأمثل لهم فى الرى الحديث ، منوها إلي أن المحور الثانى يعتمد على التعاقد مع الشركات المتخصصة لتجهيز الأرض وتوفير كافة المستلزمات وفقا لتوصيات وزارة الزراعة .



وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضى الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري، وعلى رأسها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

