عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة : تطبيق اساليب الرى الحديث يساهم فى زيادة انتاجية الأراضى

صدى البلد

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبير بالقطاع الزراعى باعتباره أحد أهم قطاعات الأمن الغذائي ، ومن أكثر المحاور أهمية هو تطبيق النظام الادارى للرى الحديث.


 

وأضاف محمد القرش خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن تحديث نظم الري له العديد من الأشكال المختلفة موضحا أن تطوير منظومة الرى يقوم على 3 محاور ، المحور الأول يعتمد على تنمية الوعى لدى الفلاحين بأهمية المنظومة وكيفية استخدامها ، وبالفعل تم التنسيق مع البنوك الوطنية على رأسها البنك الزراعى  والشركات من أجل التمويل. 

 

وأشار إلي أنه يتم التنسيق مع جهاز تحسين الأراضي التابع لوزارة الزراعة، من أجل التطوير لمنظومة الرى الحديث ، مؤكدا أن الرى الحديث يعمل على زيادة انتاجية وحدة المياه لتعظيم دخل الفلاحين  لإننا لدينا أفضل كفاءات لترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من مياه الرى والتطوير بها يتم على أعلى المستويات. 

 

ونوه إلي أنه جارى الانتهاء من المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الرى الحديث بتطوير القرى ، حيث كنا نستهدف مليون فدان فى المرحلة الأولى ، ثم نتوسع فى المرحلة الثانية لتشمل 6.1 مليون فدان بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية . 

 

ولفت "معاون وزير الزراعة" إلي أنه يتم تقديم الدعم الفنى للفلاحين من أجل استخدام النظم الأمثل لهم فى الرى الحديث ، منوها إلي أن المحور الثانى يعتمد على التعاقد مع الشركات المتخصصة لتجهيز الأرض وتوفير كافة المستلزمات وفقا لتوصيات وزارة الزراعة . 

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضى الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري، وعلى رأسها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.
 

الري وزير الزراعة الزراعة وزارة الزراعة ترشيد استهلاك المياه

ترشيحاتنا

بعد ظهور شريهان عقب غياب ٢٠ عاما .. اعرف حكاية سيارتها | صور

مصير بيع الحيوانات حية.. قرار جديد من منظمة الصحة العالمية عن الأسواق

ليست الصلاة ولا الصيام.. تعرف على العبادة الوحيدة التي أمر الله بالاكثار منها

أبرز أفكار بوكس رمضان للمتزوجين والمخطوبين

إصابة سمير حلبية رئيس النادي المصري بفيروس كورونا

لغز في إعلان محمد صلاح تكشفه صحيفة بريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

الوزراء يكشف عن زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا .. ومد ساعات العمل بمراكز اللقاحات حتى الـ 10 مساء

حال انسحاب الزمالك.. أحمد مجاهد يعلن مفاجأة بشأن أزمة قمة الشباب

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

السعودية تسجل 929 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

هل عدم الصلاة يبطل الصيام ؟ .. علي جمعة يجيب

بعد تحذير الحكومة.. تعرف على عقوبة أصحاب المقاهى المخالفة

حادثة مرعبة .. انقلاب سفينة ضخمة في عرض البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ