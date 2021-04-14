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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10 غيابات مدوية فى ليفربول وريال مدريد قبل موقعة دوري الأبطال اليوم

ليفربول وريال مدريد
ليفربول وريال مدريد

يعانى فريق ليفربول من عدة غيابات قبل مواجهة ريال مدريد اليوم فى إطار  لقاءات إياب دور الـ 8 من مسابقة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ويفقد ليفربول جهود 5 لاعبين مؤثرين قبل مواجهة ريال مدريد اليوم وهم الهولندى فان دايك و جون جوميز وجوردان هيندرسون وجويل ماتيب وكويمين كيليهر.

وفى المقابل يفقد ريال مدريد العديد من الأسماء البارزة فى تشكيله الأساسى خلال مواجهة اليوم أمام ليفربول يأتى على رأس هؤلاء الأسماء سيرجو راموس و إيدين هازارد و فاران وكارفخال وفاسكيز.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم الأسبوع الماضي قد انتهى بانتصار ريال مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

 

ويمتلك ليفربول فرصة جيدة فى التأهل إلى الدور المقبل رغم الهزيمة فى المباراة الأولى بهدفين دون رد فى ظل امتلاك الفريق الإنجليزي مجموعة من أبرز اللاعبين القادرة على صناعة الفارق وعلى رأسهم محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى والبرتغالى جوتا والبرازيلى فيرمينو وغيرهم من الأسماء .

 

وتحمل المباراة طابعا ثأريا بالنسبة لفريق ليفربول بعد الهزيمة في الذهاب بنتيجة 3-1، ويبحث الدولي المصري محمد صلاح ورفاقه عن ريمونتادا تاريخية، من أجل تذكرة التأهل لدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، مستغلا عامل الأرض.

 

ويحتاج ليفربول للفوز بنتيجة 2-0 على أقل تقدير من أجل ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي بالمسابقة.

 

في المقابل فإن ريال مدريد يكفيه التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف على الأقل من أجل التواجد في الدور نصف النهائي.

 

وكان ريال مدريد قد تأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على أتالانتا الإيطالي بنتيجة 4-1، في مجموع مباراتي دور الـ16 من المسابقة.

 

بينما تأهل ليفربول لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على لايبزيج الألماني بنتيجة 4-0، في مجموع مباراتي دور الـ16 من المسابقة.

 

واستعد ليفربول لهذه المباراة بالفوز على أستون فيلا بهدفين لهدف في الجولة 31 من البريميرليج، بينما انتصر ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو الإسباني يوم السبت الماضي بنتيجة 2-1.

محمد صلاح ليفربول ريال مدريد دوري ابطال أوروبا صلاح راموس

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