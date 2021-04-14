فتاوى شتغل بال الصائمين .. حكم صيام من اعتاد النوم حتى أذان المغرب في رمضان ..هل السب بألفاظ خارجة يبطل الصوم أم يقلل من ثوابه ؟..البنج في الصيام.. هل يفطر؟ ..هل التخيلات الجنسية تفسد الصوم ؟

فتاوى الصيام

حكم صيام من اعتاد النوم حتى أذان المغرب في رمضان

هل السب بألفاظ خارجة يبطل الصوم أم يقلل من ثوابه ؟

البنج في الصيام.. هل يفطر؟

حكم صيام النفساء في رمضان إذا كان الدم قليلا

هل التخيلات الجنسية تفسد الصوم ؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان الصائمين، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

فى البداية..قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن نوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوت على نفسه فضل؛ بحسب قول الإمام النووي في كتاب «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (2/ 366): «وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ».

واستشهد «فخر» خلال فيديو مسجل له عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية، بما قاله الإمام ابن قدامة في كتابه «المغني» (3/ 116): «النَّوْمُ لا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ»، مشيرًا إلى أنه لا شك أن ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» رواه الحاكم في "المستدرك".

وأشار إلى أنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى، والإنسان إذا عوَّد نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عوَّد نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام.

ثم قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن التلفظ بألفاظ خارجة لا يبطل الصيام، لأن السائل لم يأكل أو يشرب أو يجامع في نهار رمضان، لكن حتى يكون الصوم مقبولاً نلتزم بالمناهج والنواهي.

وأضاف"عاشور" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا: الكلام السيء أو الإشارات السيئة تقلل من ثواب الصيام، وتهدره بسبب الألفاظ الخارجة.

واستطرد: كما أن كثرة النوم يحرم الصائم من أمرين، هما: «استشعار لذة الصيام، وتحصيل ثوابه».

كما ورد سؤال للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول" هل غاز التخدير يفسد الصيام".



وأجاب "علام"، في فتوى له، بأن غاز التخدير (البنج)، إذا كان عبارةً عن سائلٍ مخدرٍ مصحوبٍ بهواء مضغوط كان مفطرًا.

فيما ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه: «زوجتي وضعت قبل رمضان بشهر، واستمر دم النفاس إلى ثاني أيام رمضان، ولكن قبل رمضان بيوم كان الدم ضعيفا جدا، فقامت بالطهارة وصامت؛ فما حكم صيام هذين اليومين».

وقالت لجنة الفتوى في إجابتها عن السؤال الوارد إنه إذا كان انقطع الدم انقطاعًا تامًا وصامتًا؛ فصيامها صحيح.

وأضافت لجنة الفتوى: "أما إذا لم ينقطع الدم لكنه كان قليلا فإنه لا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل، وعليها إعادة".

هل التخيلات الجنسية قبل النوم تفسد الصوم ؟.. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.

وقال الشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر للفتوى التفكير أو التخيل فى مثل هذه الأمور لا يفسد الصوم ولا تفطر، لأن المفطرات الأكل والشرب والجماع وإنزال المنى عن طريق مباشر، فهذه أمور تفطر، أما لو لم يحدث إنزال للمني فلا تفطر.

وأضاف قائلًا: بدل من أن تشغل نفسك بهذه الأمور الأحسن لك ان تشغل نفسك بذكر الله والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية الكرسي والمعوذتين ودعاء قبل النوم وهو « اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت»، «اللَّهمَّ قِني عَذَابكَ يوْمَ تَبْعثُ عِبادَكَ» رواهُ الترمِذيُّ.