ليست الصلاة ولا الصيام.. تعرف على العبادة الوحيدة التي أمر الله بالاكثار منها

كشف الشيخ خليل أمين ، أحد طلاب الأزهر الشريف، والحاصل على المركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة العربي، عن العبادة الوحيدة التي أمر الله بالإكثار منها.

وقال خليل ، في فيديو خاص لصدى البلد، إن العبد المسلم يعبد الله على مراد الله ، وليس على مراده هو، ولذلك لما نظرنا إلى القرآن وجدنا أن الله أمر بعبادات كثيرة من إقامة الصلاة وقراءة القرآن وإيتاء الزكاة.

وأشار إلى أن هناك عبادة وحيدة أمر الله بالإكثار منها، وهي الذكر، فقال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا".

وذكر أن هذا يدل على فضل الذكر، والذكر ثلاثة أنواع، فهناك ذكر حاجة يحتاجها العبد من الله، وذكر اهتمام، وهذا من العبد الذي لا يحتاج شيئا ولكنه يذكر الله حبا في الله، وذكر إلهام، فاهتم الله به فألهمه الذكر فذكر الله.