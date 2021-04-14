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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد توفيق أوضعها

الأعلى للإعلام يحتفل بتسليم تراخيص القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.. غدا

أرشيفية
أرشيفية

يقيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غداً الخميس احتفالا لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.


ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة للممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها - وفقا للقانون رقم  ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له - لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس، وذلك يوم الخميس  الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢١.


ويهيب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك علما بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخوّلة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.

 

يذكر أن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد أن الصحافة القومية المصرية خاضت معارك كثيرة وكانت دائما سندا وظهيرا للدولة في أشد التحديات ودافعت عنها واستطاعت أن تواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، مضيفًا أن الإعلام القومي لعب ومازال دورًا مهمًا.

 

وأضاف أن البعض يحاول التشكيك في الصحافة القومية، ولكن لن نسمح بمثل هذه المحاولات للهجوم عليها أو تصفيتها، وقال: علينا الدفاع عنها بكل قوة والتمسك بها لأنها صحافة الشعب وممولة منه وليس لها ولاء ولا قِبلة إلا المصلحة العليا للبلاد.

 

وأشاد جبر بدور الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، في الارتقاء بالمؤسسات القومية، قائلا: رئيس الهيئة محترف إداريا وصحفيا، ومنذ توليه منصبه وهناك تكامل وتعاون تام بين المجلس والهيئة في سبيل الارتقاء بالمؤسسات القومية.

 

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، بمناسبة توفيق أوضاع الإصدارات الصحفية القومية وتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة إلى المجلس وفقا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

يشار إلى أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، واللوائح الصادرة تنفيذا له، قد ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.

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