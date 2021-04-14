عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لغز في إعلان محمد صلاح تكشفه صحيفة بريطانية

صدى البلد

مع بداية ماراثون الإعلانات والمسلسلات الرمضانية تبدأ عمليات التحليل والتدقيق في كل ما يقدم للمشاهد عبر شاشات التليفزيون أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي، فكان إعلان لاعب كرة القدم محمد صلاح الذي أذيع أمس مع أول ليالي رمضان واحدًا من الإعلانات التي سقطت تحت طائلة التحليل في مصر وخارجها.

 

فقد حللت صحيفة "ليفربول إكو" إعلان محمد صلاح  الذي نشره على صفحته على Instagram،  وقالت: "يبدو أنه يخاطب الجماهير الذين ينتقدون لاعبي ليفربول بشكل غير عادل".

 

فيما يشارك كابتن فريق  "جوردان هندرسون" ولاعب الوسط الديناميكي "أليكس أوكسليد تشامبرلين" في الإعلان ، ويبدأ الإعلان بأن هناك يرجلاً جالسًا على أريكته مرتديًا بيجامة ويشاهد مباراة لليفربول أثناء تناول البسكويت.

 

يقفز مع اقتراب صلاح من وضع هدف ولكنه أضاعه، استشاط الرجل غضبًا لأن صلاح يخطئ فيصيح: "صلاح ، صلاح ، انطلق! يا رجل ، كان بإمكانك أن تضعه في الزاوية!"، ثم يظهر النجم المصري بجانب الرجل على أريكته ، مرتديًا طاقم كامل من ملابس فريق ليفربول ويقول  للرجل:"لماذا لا تذهب وتلعب أنت؟"

 

واكتمل الحوار بينهما لاحقًا حول المباراة والتكتيك ثم دخل أثنان من فريق  ليفربول في  الحوار، حاز الإعلان لصالح أحد البنوك المصرية على إعجاب  الكثيرين.

محمد صلاح ليفربول إعلانات مسلسلات مصر صحيفة بريطانية

ترشيحاتنا

مصير بيع الحيوانات حية.. قرار جديد من منظمة الصحة العالمية عن الأسواق

ليست الصلاة ولا الصيام.. تعرف على العبادة الوحيدة التي أمر الله بالاكثار منها

أبرز أفكار بوكس رمضان للمتزوجين والمخطوبين

إصابة سمير حلبية رئيس النادي المصري بفيروس كورونا

لغز في إعلان محمد صلاح تكشفه صحيفة بريطانية

10 غيابات مدوية فى ليفربول وريال مدريد قبل موقعة دوري الأبطال اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

الوزراء يكشف عن زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا .. ومد ساعات العمل بمراكز اللقاحات حتى الـ 10 مساء

حال انسحاب الزمالك.. أحمد مجاهد يعلن مفاجأة بشأن أزمة قمة الشباب

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

السعودية تسجل 929 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

هل عدم الصلاة يبطل الصيام ؟ .. علي جمعة يجيب

بعد تحذير الحكومة.. تعرف على عقوبة أصحاب المقاهى المخالفة

حادثة مرعبة .. انقلاب سفينة ضخمة في عرض البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ