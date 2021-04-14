لغز في إعلان محمد صلاح تكشفه صحيفة بريطانية

مع بداية ماراثون الإعلانات والمسلسلات الرمضانية تبدأ عمليات التحليل والتدقيق في كل ما يقدم للمشاهد عبر شاشات التليفزيون أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي، فكان إعلان لاعب كرة القدم محمد صلاح الذي أذيع أمس مع أول ليالي رمضان واحدًا من الإعلانات التي سقطت تحت طائلة التحليل في مصر وخارجها.

فقد حللت صحيفة "ليفربول إكو" إعلان محمد صلاح الذي نشره على صفحته على Instagram، وقالت: "يبدو أنه يخاطب الجماهير الذين ينتقدون لاعبي ليفربول بشكل غير عادل".

فيما يشارك كابتن فريق "جوردان هندرسون" ولاعب الوسط الديناميكي "أليكس أوكسليد تشامبرلين" في الإعلان ، ويبدأ الإعلان بأن هناك يرجلاً جالسًا على أريكته مرتديًا بيجامة ويشاهد مباراة لليفربول أثناء تناول البسكويت.

يقفز مع اقتراب صلاح من وضع هدف ولكنه أضاعه، استشاط الرجل غضبًا لأن صلاح يخطئ فيصيح: "صلاح ، صلاح ، انطلق! يا رجل ، كان بإمكانك أن تضعه في الزاوية!"، ثم يظهر النجم المصري بجانب الرجل على أريكته ، مرتديًا طاقم كامل من ملابس فريق ليفربول ويقول للرجل:"لماذا لا تذهب وتلعب أنت؟"

واكتمل الحوار بينهما لاحقًا حول المباراة والتكتيك ثم دخل أثنان من فريق ليفربول في الحوار، حاز الإعلان لصالح أحد البنوك المصرية على إعجاب الكثيرين.