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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات للمتهمين بالسطو على مدرسة خاصة وسرقة مبلغ مالى

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة  المستشار نسيم على بيومى اليوم، حكمها بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات والمتهم الخامس بالسجن 3 سنوات، لقيامهم بالسطو على مدرسة خاصة وسرقة مبلغ مالى من الخزينة.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثان العاشر، يفيد بورود بلاغا من  "جمال د" 21 سنة فرد أمن مقيم بالعاشر من رمضان يفيد انه أثناء عمله كفرد أمن بمدرسة خاصة، فوجئ  بقيام  5 أشخاص بالدخول إلى المدرسة وتعدوا عليه بالضرب وقيدوه، وقامو بسرقة هاتفه المحمول، ومبلغ مالي من خزينة المدرسة، قدره 32 ألف جنيه، كرها عنه.

 

علي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وتبين قيام كل من "عبد الله م" 24 سنة فران، و"البرنس ر " 32 سنة سائق، و" مصطفى ع " 25 سنة عامل،  و"محمد ص " 24 سنة فران، و"محمد  أ" 25 سنة سائق، مقيمين القاهرة والمنيا، بارتكاب الواقعة.

 

تم ضبط المتهمين وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمةالقضية رقم 7897 لسنة 2020 جنايات قسم ثان  العاشر من رمضان التى أصدرت حكمها المتقدم .

 

علي جانب اخر شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لمتابعه تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية و مصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية و المرور علي المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعه بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية ( مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة – شرطة المرافق – الإدارة العامة للمرور – مباحث المركز – حي أول وثان الزقازيق).

 

وأسفرت الحملة عن تشميع ٢ كافتريا مخالفة ومصادره  ٢٥ شيشة بمنطقه إمتداد طلبه عويضه لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

كما قامت الحمله برفع الإشغالات المخالفة فتم التحفظ على  ٣٥ كرسي وترابيزه و ١٧ عروق خشبيه كما تابعت الحمله إلتزام أصحاب المحال التجارية بتوقيتات الغلق المقرره واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا.

 

في سياق متصل تمكنت الحملة من مصادره (٥) تكاتك مخالفه لخطوط السير و تغريم اصحابها الغرامه الفوريه المقررة.

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