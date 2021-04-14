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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باللهجة الصعيدية .. تامر حسني يحتفل بتصدر تتر نسل الأغراب المركز ٢٤ عالميا

صدى البلد

أعلن الفنان تامر حسني ، عن تصدر أغنيه تتر مسلسل نسل الأغراب تريند رقم ٢٤ عالميا .

وكتب تامر حسني ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: " الحمد لله أغنية تتر مسلسل نسل الأغراب تحقق المركز الـ ٢٤ عالميا فرحتي الكبيرة إن الأغنية باللهجة الصعيدية ".

وتابع : " مبروك لكل صناع الأغنية والمسلسل، ومسا مسا على أهلي وحبايبي في أسيوط ".

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة on بخروج أحمد السقا من سيارة الشرطة ودخوله القسم، في وجود الرائد على الغريب رئيس مباحث قنا- دياب –، ويدخل عساف الغريب – السقا - لمكتب الرائد للحصول على تأشيرة خروجه من السجن بعد قضاء فترة عقوبته ويقفا أمام بعضهما.

ويُظهر عساف الغريب، نية شر بعد خروجه من السجن، ويؤكد للرائد على ، أن البلد كلها لن تكون بخير بعد خروجه من السجن، وبالفعل يحصل عساف على إفراج، ويبدأ الرائد على في حكى قصة عساف الغريب لزميله الضابط عبد الرحمن، ويكشف أن عساف هو ابن عمه وابن خالته في نفس الوقت، واستعاد تاريخ عائلة الغريب أو كما يسمونهم الأغراب.

وروى الرائد على، أن الأغراب نزلوا من الجبل منذ سنين ورفض كبار البلد إقامتهم فيها، ليقتلهم الأغراب ويعيشوا في البلد، التي انقسمت بعد ذلك إلى سرايا شرق النيل ويمتلكها غفران الغريب، وسرايا غرب النيل يمتلكها عساف الغريب وبيت العمدة يمتلكه والد على الغريب، وأن الجد لعائلة الغريب أنجب والد عساف ووالد غفران ووالد على، وهناك ثأر كبير بين عساف وغفران بسبب قتل الوالدين لعائلة الأخر منذ سنوات.

احمد السقا الفنان تامر حسني نسل الأغراب مسلسل نسل الاغراب تتر نسل الأغراب

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