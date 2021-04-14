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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المسلسل تريند 1 على تويتر|"ملوك الجدعنة" بطاقة تعرف جمهور الدراما على كارما موسى

صدى البلد

تخوض الطفلة  كارما موسى ابنه المخرج أحمد خالد موسي أولى تجاربها في الدراما حيث تشارك في مسلسل " ملوك الجدعنة" والذي يتولى إخراجه والدها.

وتلعب كارما دور ابنه الفنانة رانيا يوسف وأحمد كشك ؛ وخالها هو "سفينة" الذي يقوم بدوره الفنان مصطفي شعبان ضمن الأحداث .


و تصدر مسلسل ملوك الجدعنة، تريند رقم ١ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى على قناة إم بي سي مصر.


ودارت أحداث الحلقة الأولى حول تعريف علاقة الصداقة بين أحمد سفينة (مصطفى شعبان) وأحمد سرية (عمرو سعد)، منذ أصبحا لا يفترقان.


بدأ الصديقان عملهما في الطفولة بورشة لصناعة الزجاج والتي يمتلكها يوسف شعبان، ومع تراجع مبيعاتها ونضج سنهما قررا البحث عن مصدر رزق آخر.


وبتطور الأحداث يظهر على العجمي (حسن الرداد) ضمن الاحداث كضيف شرف، ويورط سفينة وسرية بسرقة سيارة زعيم العصابة عمرو عبد الجليل، وتحتوى على حقيبة لها أهميتها لدى زعيم العصابة، ليتركها مع سفينة وسرية.


ينجح زعيم العصابة في الوصول إلى على العجمي ويقتله بعد علمه ان الحقيبة لم تعد معه، لتبدأ المواجهة بين العصابة والصديقين.


مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، أحمد صفوت، فرح يوسف، وليد فواز، تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.

مصطفى شعبان الفنانة رانيا يوسف حسن الرداد عمرو سعد يوسف شعبان

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