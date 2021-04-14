إقالة وزير الصحة الرومانية لسوء إدارته لأزمة "كورونا"

أصدر رئيس وزراء رومانيا فلورين سيتو، اليوم الأربعاء، قرارًا بإقالة وزير الصحة فلاد فويكوليسكو على خلفية إدارته لأزمة فيروس "كورونا" في البلاد.

وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوربية أن فويكوليسكو أقيل عقب سلسلة من الأحداث التي أثارت توترات داخل الائتلاف الحاكم، مشيرة إلى أن هناك تقارير أفادت أمس بأن الوزير عدل المعايير الحكومية المتعلقة بفرض مكافحة الفيروس بالمناطق المحلية دون إخطار رئيس الوزراء.

وقال سيتو إن رومانيا تمر بفترة صعبة في مكافحة الوباء الذي استنفد موارد الدولة فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية والاقتصاد، مؤكدا على أن الثقة في مؤسسات الدولة ضرورية.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في رومانيا قد تخطت حاجز المليون شخص قبل أيام فيما بلغت الوفيات حوالي 25 ألف حالة وفاة.