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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انتشار القمامة في الدواجن.. والأهالي تستغيث بالمسئولين

صدى البلد

أرسل القارئ عثمان منير شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة.

وقال منير في شكواه نعاني نحن سكان منطقة الدواجن بحي المعصرة من انتشار القمامة بشكل كبير جدا وتحديدا بعد الكهرباء علي كورنيش النيل  حيث تتجمع القمامة في هذا المكان هل يصح أن يكون الصندوق ده مكانه.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة ومنع انتشار الروائح الكريهة والأوبئة.

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس موقع صدى البلد انتشار القمامة الخط الساخن 5731 حى المعصره

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