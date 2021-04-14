لاعب شهير.. تعرف على ضحية رامز جلال اليوم

وقع اللاعب رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، حيث سيكون الضحية الثانية ببرنامجه السنوي “رامز عقله طار” الذى يُعرض على قناة “mbc مصر”.

كان الفنان أحمد سعد، قد وقع ضحية الحلقة الأولى، وخلال المقلب، وجه سعد، عدة ضربات وألفاظ خارجة لرامز جلال، دون أن يعرف أنه ضحية المقلب، بعد أن تنكر رامز جلال في شخصية رجل هندي جالس بجوار الفنان.

عبر الفنان أحمد سعد، عن عميق حبة للحيوانات، مؤكدا أنه يعش كل أنواع الحيوانات ويريد تربية حيوان الأسد في منزله.

فيما سخر رامز جلال، من هذا الأمر، قائلا :«عايز تربي أسد، ده عشان أنت برج الأسد يعني».

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة

وخلال البرومو، ظهر عدد من المشاهير في المجالات كافة ومنهم اللاعب الدولي رمضان صبحي نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، والفنان محمد هنيدي، ونيللي كريم، والمطرب الشعبي حمو بيكا، واللاعب الدولي مروان محسن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي.