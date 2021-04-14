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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: توجيهات السيسي بتطوير نظم الري تصب في صالح الأمن المائي

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن


أكد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي، بالعمل على تطوير منظومة مياه الري بالأراضي الزراعية، بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.

 

وأضاف محسن في بيان له، أن توجيهات الرئيس تأتي في وقت حساس، مع تفاقم مشكلة سد النهضة من جهة ومعاناة العالم أجمع من أزمة في المياه خلال السنوات القادمة من جهة أخرى.

 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن الحفاظ على المياه وترشيدها أصبح أمن قومي من الدرجة الأولى، ولا يمكن المهادنة أو التساهل في إهدار المياه عبر طرق الري بالغمر وفقد المياه كما كان موجودا في السابق.

 

واشار محسن إلى أن توجيهات الرئيس، بتكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري، وعلى رأسها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

 

وأوضح نائب بني سويف، ان قضية المياه تحتاج الى تضافر مختلف الجهود للسيطرة عليها وحلها عبر جولات من التفاوض وترشيد استخدام المياه، والحديث أمام كافة المحافل العالمية عن حقوق مصر الثابتة والتاريخية في مياه نهر النيل، وعدم قبولنا المساس بقطرة واحدة منها.

الري أزمة سد النهضة الري الحديث النيل المياة

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