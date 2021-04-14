مستشار وزير المالية يكشف عن التيسيرات المقدمة لتقليص زمن الافراج الجمركي ..فيديو

قال الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية للجمارك ، إن وزير المالية وجه بتقليص زمن الأفراج الجمركي للسلع حتي لا يساعد إطالة الزمن علي زيادة أسعار السلع الغذائية وغيرها مؤكدا أن هذا يعود بائدة علي المستهلك النهائي.

واضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية علي قناه اكسترا نيوز ، أن توجيه وزير المالية يتضمن تحديث وميكنة منظومة الجمارك بالكامل وربط منظومة الجمارك ببعضها البعض وهذا يساعد علي تحويلنا من نظم مستنديه إلي النظم الآلية لتربط الجمارك ببعضها وتوحد الإجراءات .

وأوضح عبد العزيز، أنه سيتم تيسير جميع الإجراءات الجمركية للمتعاملين مع الجمرك لتقليص زمن الأفراج وتقديم الخدمة للمواطنين والسلع في اسرع وقت ممكن .