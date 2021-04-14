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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلف 20 حالة وفاة و 3 مصابين

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث تصادم طريق البحر الأحمر بالمستشفى الجامعي

محافظ أسيوط يزور
محافظ أسيوط يزور مصابى حادث تصادم طريق البحر الأحمر

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأربعاء، مصابي حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق البحر الأحمر والذين تم نقلهم لمستشفي أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم المساعدات المالية العاجلة لهم مصدرًا توجيهاته بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى كما التقى أسر الشهداء بمستشفيات الايمان العام والشاملة  لتقديم كافة أوجه الدعم لهم حتى استلام جثث ذويهم.

 

رافقه خلال الزيارة الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة واللواء أشرف سعدج حكمدار أسيوط ومجدى نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية والدكتور محمد جمال الدين مدير مستشفى الايمان العام والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب.


حيث إطمئن المحافظ ومرافقوه على الحالة الصحية لعدد 3 حالات من المصابين الذين تم نقلهم للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج والتقى بأسر المصابين للاستماع إلى طلباتهم مقدماً لهم المساعدات المالية العاجلة كمشاركة مجتمعية ودعم للمصابين وأسرهم على تجاوز الأزمة موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تماثلهم للشفاء.


واستكمل المحافظ جولته بزيارة أسر المتوفيين بمستشفى الايمان العام وأسيوط العام وتابع سير اجراءات أخذ عينات DNA من أهلية المتوفيين لمطابقتها بعينات الجثث الموجودة بالمستشفى حتى يتم التعرف على هوية الجثث ويتمكن الأهالي من استلام ذويهم في أسرع وقت كما قدم واجب العزاء لأسر المتوفيين معلناً تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم.


كما وجه محافظ أسيوط مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات العاجلة للمصابين وأسرهم والمتابعة المستمرة لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.


كان محافظ أسيوط قد نعى في بيان سابق ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الأليم مقدماً خالص التعازي والمواساة لأسرهم داعياً المولى عزل وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر شعباً وجيشاً وقيادة.
كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس نقل ركاب بطريق أسيوط البحر الاحمر بإتجاه سوهاج وعلى الفور توجه المحافظ لمكان الحادث وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث وتم الاستعانة بعدد 25 سيارة اسعاف وتم نقل 3 مصابين إلى المستشفى الجامعى ونقل 20 جثة (9 مستشفى الايمان العام و9 مستشفى أسيوط العام وجثة إلى مستشفى أسيوط الجامعى وجثة إلى مستشفى أسيوط الجديدة ) وتم وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق منعاً للتزاحم وتابع المحافظ نقل المصابين والجثث ورفع السيارة والاتوبيس بواسطة ونش من رئاسة مركز ومدينة الفتح ومعدات وحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة بقيادة خالد مصطفى مدير الوحدة وتم تسيير الحركة المرورية.

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