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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن ننقلها لرئيس خامس.. ماذا سيقول بايدن في خطاب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان؟

جو بايدن
جو بايدن

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، إلقاء خطاب يتحدث فيه عن الوجود العسكري لبلاده في أفغانستان، خاصة مع استعداده لسحب جميع قوات بلاده بحلول 11 سبتمبر.

ووفقًا لقناة "العربية"، سيؤكد بايدن خلال خطابه، أنه لن ينقل مسؤولية الوجود الأمريكي في أفغانستان إلى رئيس خامس للولايات المتحدة.

كما سيشير إلى أنه لا يمكن الانتظار لتهيئة الظروف للخروج من أفغانستان، موضحًا أنه لا يمكن تبرير البقاء في كابول بهجوم على أمريكا قبل 20 عامًا.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في إشارة إلى أفغانستان.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أضاف بايدن، أن بلاده ستستمر في مساعدة أفغانستان بالطرق الإنسانية والدبلوماسية، لكنها لن تنخرط في عمليات عسكرية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلت في وقت سابق، عن أشخاص مطلعين قولهم، إن الرئيس جو بايدن يعتزم سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان خلال الأشهر المقبلة.

وحسب الصحيفة الأمريكية، قال المسؤولون إن بايدن أكد سحب جميع القوات من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، بدلا من شهر مايو وهو الموعد المحدد في الاتفاق مع حركة طالبان.

وسيتزامن موعد الانسحاب الجديد مع ذكرى مرور 20 عاماً على هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.

وكان مصدر قال في وقت سابق إن "بايدن يريد الانسحاب"، لكن المسؤولين في البنتاجون قالوا له إنه من المستحيل التنبؤ بالعواقب في حال انسحاب جميع القوات.

يذكر أن الولايات المتحدة وحركة "طالبان" اتفقتا في عام 2020 على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمانات الحركة بأن أراضي أفغانستان لن تستخدم لمهاجمة المصالح الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة.

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