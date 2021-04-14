طريقة صناعة المكرونة بخطوات مختلفة وبسيطة

عجينة المكرونة

تعد صناعة المكرونة من الأكلات الصعبة، ولا يمكن للعديد من الأشخاص تصنيع المكرونة في المنزل بخطوات سليمة، ولكن صناعة المكرونة في الوقت الحالي أصبحت بشكل أبسط وأسهل، وإليكم طريقة صناعة المكرونة في المنزل بخطوات سهلة..

صناعة المكرونة

مكونات

3 بيض كبير مخفوق للمزج

2 أكواب طحين لجميع الأغراض

1 ملعقة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح



طريقة التحضير

الخطوة 1

اخلطي البيض والدقيق والزيت والملح في وعاء الخلاط بيدك حتى تتكون عجينة، اعجني بخطاف العجين حتى تصبح العجينة ناعمة ومرنة ، لمدة 10 دقائق، غطي العجين بغلاف بلاستيكي واتركيه يرتاح لمدة 30 دقيقة على الأقل.

الخطوة 2

قطع ولف حسب الرغبة.

الخطوه 3

يمكن تحضير العجين قبل يوم واحد ؛ لف بإحكام وبرد.

مكونات صناعة المكرونة

مكونات

2 كوب دقيق

3 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملاعق كبيرة ماء أو حسب الحاجة

خطوات صناعة المكرونة

الخطوة 1

يخفق الدقيق والبيض وزيت الزيتون والملح معًا في وعاء يُضاف الماء ، ملعقة صغيرة في المرة الواحدة ، إلى خليط الدقيق حتى تتشكل عجينة ناعمة وسميكة جدًا.

الخطوة 2

اقلب العجين على سطح عمل واعجن لمدة 10 دقائق، دع العجين يرتاح لمدة 5 إلى 10 دقائق، قسّمي العجينة إلى 8 كرات واستخدمي آلة المعكرونة للف العجين وتقطيعه إلى الشكل المطلوب.

من ماذا تصنع المكرونة

1 بيضة مخفوقة

نصف ملعقة صغيرة ملح

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

2 ملاعق كبيرة ماء

الخطوة 1

في وعاء متوسط ​​الحجم ، يُمزج الطحين والملح، اصنعي فجوة في الدقيق ، أضيفي البيضة المخفوقة قليلاً واخلطيها، يجب أن يشكل الخليط عجينة صلبة، إذا لزم الأمر ، حرك 1 إلى 2 ملاعق كبيرة من الماء.

الخطوة 2

على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق ، اعجن العجينة لمدة 3 إلى 4 دقائق، باستخدام آلة المعكرونة أو لف العجين باليد للخارج إلى النحافة المرغوبة، استخدم آلة أو سكينًا للتقطيع إلى شرائح بالعرض المطلوب.

مكونات عجينة المكرونة

مكونات عجينة المكرونة

كوب دقيق

بيضة

ملعقة زيت

ماء حسب الاحتياج



طريقة تحضير عجينة المكرونة

* اخلطي البيض والدقيق والزيت في الكبة الكهربائية ثم ضيفي ماء حسب الاحتياج واعجنيها جيدا

* افردي العجينة ولفيها بشكل اسطواني ثم قطعيها شرائح رفيعة و انخليها من الدقيق

* ضعيها في ماء مغلي لمدة من 3 – 5 دقائق وصفيها من الماء و قدميها ساخنة

وصفة أخرى

مقادير عجينة المكرونة

نصف كيلو دقيق

5 بيضات

4 ملعقة كبيرة زيت ذرة

الاضافات

جزر

سبانخ

بنجر



طريقة تحضير عجينة المكرونة

* اخلطي مكونات العجينة واعجنيها باستخدام عجانة او يديك حتى تصبح لديك عجينة متماسكة

طريقة عمل المكرونة الخضراء

* اخلطي السبانخ المفرومة جيدا مع مكونات العجينة

طريقة عمل المكرونة الصفراء

* اسلقي الجزر وافرميه في الخلاط واضيفيه الى مكونات العجينة

طريقة عمل المكرونة الحمراء

* اسلقي البنجر وافرميه في الخلاط مع زيت زيتون واضيفيه الى مكونات العجينة

* قسمي العجينة الى كور متساوية ثم افرديها باستخدام النشابة ثم استخدمي مكنة المكرونة لتصبح لديكي فطيرة رقيقة من الممكن استخدام القطاعة المناسبة في المكنة لتقطيعها حسب رغبتك

* اسلقيها في ماء وملح لتصبح جاهزة للاستخدام في الوصفة