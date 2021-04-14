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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يشارك صورة مرسومة له

بصورة مرسومة .. حمادة هلال : اللى رسم الصورة دي فنان

حمادة هلال
حمادة هلال

نشر حمادة هلال ، صورة مرسومة له عبر حسابه الشخصي ، علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلق حمادة هلال ، علي الصورة قائلا : " اللى رسم الصورة دي فنان شكرآ جدآ ، وبإذن الله أغنية حببنا المصطفى من مسلسل المداح الساعة 5 مساء اليوم، على قناتي الرسمية YouTube#المداح ".

 

شهد مسلسل المداح الحلقة الثانية تصاعد جديد فى الاحداث حيث استطاع الشيخ صابر “حمادة هلال” الخروج من مقبرة الآثار التى تم حبسه فيها وهو الأمر الذى دفع البعض ليطلقون عليه لقب الشيخ المبروك صاحب الكرامات. 

 

كما شهد مسلسل المداح الحلقة الثانية بداية صراع جديد مع “جمال عبد الناصر” والذى يرغب فى العثورة على مقبرة بها سبايك ذهب مما يدفعه الى اللجوء للشيخ صابر. 

 

وانتهى مسلسل المداح الحلقة الثانية على مساومة “جمال عبد الناصر” لـ “الشيخ صابر” بان يزوجه ابنته التى يرغب أن يتزوجها الشيخ صابر فى مقابل ان يجد له سبايك الذهب والتى يعتبرها مهرا لابنته. 

 

وينافس مسلسل المداح للفنان حمادة هلال في دراما رمضان هذا العام بعدما قرر المطرب أن يقدم عملا مختلفا عن ما قدمه من قبل، ووجد حمادة هلال ضالته فى مسلسل المداح الذي يعود من خلاله إلى الدراما فى إطار اجتماعى ينافس فيه عدد من الأعمال الاجتماعية القوية.

حمادة هلال رمضان مسلسل المداح دراما انستجرام

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