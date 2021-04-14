المطراوي يقود مران اللاعبين المستبعدين من خوض لقاء الزمالك والحرس

يقود عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مران المستبعدين من لقاء حرس الحدود.

ويلتقي الفريق مع حرس الحدود في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام مران المستبعدين في تمام الساعة الخامسة مساء بمقر النادي.

ومن المنتظر أن يشهد المران تواجد كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عبد الغني وأحمد عيد وعبد الله جمعة وطارق حامد وروقة وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

