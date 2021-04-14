إغلاق شارع العجوزة|مخرج "بين السما والأرض" يكشف كواليس مشهد بـ 11 ممثلا

كشف المخرج محمد العدل عن كواليس إخراجه لـ المشهد الأخير في مسلسل بين السما والأرض"، بعد إشادة الجمهور به.

وكتب عبر فيسبوك:" قفلنا فيه شارع العجوزة الرئيسي الـ shot بـ ١١ ممثل".

المشهد كان عباره عن فلاش باك ليريك أسباب قدوم الأبطال الى الأسانسير.

القصة

العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا الابطال مسلسل "بين السما والأرض"

العمل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

البرومو وبوستر المسلسل

نشر المخرج ماندو العدل البوستر الرسمى لمسلسل "بين السماء والأرض”"عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا :"التجربة الاصعب في حياتي المهنية وكانت هتبقي صعبة جدا علي اي مخرج" وتابع ماندو العدل :" المسلسل ده تعبت فيه جدا جدا و عندي امل باذن الله انه يعجب الناس، كل التحية للعظماء الراحلين صناع الفيلم". كما طرح المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي للعمل عبر صفحته على فيسبوك، وتخطى ال٥٠ الف مشاهدة.

المشاهد الاولى وخطأ في العمل

اللافت في البرومو الأول للمسلسل، خطأ فادح وقع فيه صناع العمل المأخوذ عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، التي كتبها للسينما كل من «السيد بدير وصلاح ابو سيف»، واخرجه الأخير بالفيلم السينمائي الشهير المعروض في أواخر خمسينيات القرن الماضي.