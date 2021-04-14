الزراعيين : تطبيق الري الحديث يعظم العائد الاقتصادي للفلاح

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس كان متعلقا بنظم الرى الحديث وتدريب المزارعين على الآلات الحديثة وعمليات الصيانة ، فى إطار متابعة الرئيس بتطبيق الرى الحديث وعلاقته بتبطين الترع .

وأشار "خليفة" فى تصريحات ل "صدى البلد " إلي أن تطبيق الرى الحديث يوفر المياه ، ويزيد من الإنتاج ، و يعود بالفوائد على الفلاحين لأنه يعظم من العائد الاقتصادى لهم .

وأضاف "نقيب الزراعيين أن الـ 6 ملايين فدان فى الوادى والدلتا يعتمدون على الرى بالغمر، موضحا أن 85 % من الموارد المائية يتم استخدامها فى الرى والقطاع الزراعى .

وطالب خليفة بضرورة توعية الفلاحين بجميع القرى والنجوع وتدريبهم على آلالات الرى الحديث ، من خلال الحقول الارشادية ، مؤكدا أن وزارة الزراعة وقعت بروتوكولات مع البنوك الوطنية لتمويل صغار المزارعين لتشجيعهم على التحويل لنظام الرى الحديث .

ونوه بأنه يوجد استجابة كبيرة من الفلاحين فى تدريبهم على التقنيات الحديثة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تتعاون مع الفلاح الذي يريد تطوير نظم الري بأرضه