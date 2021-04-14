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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعيين : تطبيق الري الحديث يعظم العائد الاقتصادي للفلاح

صدى البلد

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس كان متعلقا بنظم الرى الحديث وتدريب المزارعين على الآلات الحديثة وعمليات الصيانة ، فى إطار متابعة الرئيس بتطبيق الرى الحديث وعلاقته بتبطين الترع .

وأشار "خليفة" فى تصريحات ل "صدى البلد " إلي أن تطبيق الرى الحديث يوفر المياه ، ويزيد من الإنتاج ، و يعود بالفوائد على الفلاحين لأنه يعظم من العائد الاقتصادى لهم .   

وأضاف "نقيب الزراعيين أن الـ 6 ملايين فدان فى الوادى والدلتا يعتمدون على الرى بالغمر، موضحا أن 85 % من الموارد المائية يتم استخدامها فى الرى والقطاع الزراعى .

وطالب خليفة بضرورة توعية الفلاحين بجميع القرى والنجوع وتدريبهم على آلالات الرى الحديث ، من خلال الحقول الارشادية  ، مؤكدا أن وزارة الزراعة وقعت بروتوكولات مع البنوك الوطنية لتمويل صغار المزارعين لتشجيعهم على التحويل لنظام الرى الحديث  .

ونوه بأنه يوجد استجابة كبيرة من الفلاحين فى تدريبهم على التقنيات الحديثة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تتعاون مع الفلاح الذي يريد تطوير نظم الري بأرضه

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي تبطين الترع وزارة الزراعة الفلاحين الفلاح الزراعيين الري الحديث

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