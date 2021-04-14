شريف عبد المنعم يكشف عن حديثه مع الراحل صالح سليم

كشف شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، عن نصائح صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق له أثناء تواجده كمدير للكرة في النادي الأهلي.

وقال عبد المنعم في تصريحات برنامج "النجوم في رمضان" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة مع ريها سويلم، إمه كان من الاعبين المحظوظين الذي حصلت على نصيحة من صالح سليم.

وأضاف لاعب الأهلي السابق، أن صالح سليم كثيرًا ما كان يتحدث معي عن محمود الخطيب، مضيفًا أن أذا جاء الاحتراف خلال تواجد صالح سليم كان سيوافق على احترافي.

وتابع:" أن أفضل كلمة قال له صالح سليم أن الحياة في الكرة سريعة ولابد من استغلال كل ثانية، موضحًا أنه حذره من العصبية قبل مباراة الزمالك بسبب الإصابة، وبالفعل اطردت من المباراة".

