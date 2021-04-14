لعبة نيوتن الحلقة 1.. تعرف على ما قاله النقاد وصناع الفن على المسلسل

بمجرد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة نيوتن"، تصاعدت ردود أفعال جمهور والمشاهدين والنقاد للإشادة بالجودة الفنية للحلقة على مستويات عديدة، ليحتل اسم المخرج والمؤلف تامر محسن صدارة النقاشات على السوشيال ميديا بعد حلقة واحدة فقط من مسلسله الذي يعد أول إنتاج درامي لشركة سعدي جوهر.

الحلقة بدأت بمشهد وصول النجمة منى زكي إلى أحد مطارات الولايات المتحدة الأميركية، لكن ما قد يبدو مشهد افتتاح عادي، تحول إلى ما يقارب الساعة من الإثارة والتوتر، لنتعرف على شخصيتها؛ هنا الزوجة التي تخطط مع زوجها أن تضع مولودها على الأراضي الأميركية خلال حضورها لمؤتمر علمي.

وقدمت الحلقة العلاقة بين الزوجين هنا وحازم (محمد ممدوح)، ودفء علاقتهما في مشاهد المنحل الذي يديرانه سوياً، بينما تعاني هنا من ارتباكها وعدم ثقتها بنفسها وخوف حازم عليها وسخريته منها، مما يجعلها تقدم على مخاطرة كبيرة في نهاية الحلقة.

إشادات الجمهور تركزت حول أداء النجوم منى زكي ومحمد ممدوح، إضافة لدقة رسم معالم الشخصيات الثانوية مثل شخصية طلعت مشرف وفد المؤتمر الذي قام بدوره يحيى المصري "يايا" مراسل لقاءات مشاهير هوليوود لبرنامج Jimmy Kimmel Live!، والشاب الشعبي شامبا (أسامة الهادي) مساعد حازم في المنحل، وتوجهت هذه الإشادات مباشرة لدور المخرج والمؤلف تامر محسن في الخروج بأدائهم ومعالم شخصياتهم بهذه الصورة.

جانب آخر من الإشادات توجه لجودة تصوير وإنتاج الحلقة، والحرص على كل تفصيلة بها بحيث يكون لها دور في الدراما، ومدة الحلقة غير المسبوقة في الدراما الرمضانية، عبر 55 دقيقة تتضمن تترات سريعة تكشف تفاصيل مثيرة من حلقات مقبلة، وهو ما أرجعه الجمهور لتامر محسن، وربطوا هذا بالإتقان البادي بأعماله السابقة (بدون ذكر أسماء، هذا المساء، تحت السيطرة).

في حسابه على فيسبوك، كتب الناقد أندرو محسن يصف أجواء التوتر بالحلقة "من المشهد الافتتاحي اللي قبل التتر في لعبة نيوتن بنشوف الجو العام، فيه حالة من التوتر والترقب، رغم إننا لسه مش عارفين أي حاجه ولا عارفين الشخصيات دي بتعمل إيه. لكن ده بيوصلنا من خلال كل حاجه بنشوفها".

أما الناقدة آية طنطاوي فكتبت أيضاً عبر فيسبوك "تامر محسن عمره ما هيكسر توقعاتك في شغله وهيعرف يجذبك من أول حلقة".

وكتب السيناريست شريف نجيب على تويتر "من علامات الكاتب الشاطر إن أقداره ماتكونش رحيمة بشخصياته، لأنك كل ما بتزنق شخصايتك في مواقف صعبة كل ما بتصعبها على نفسك ككاتب. ولأن تامر محسن كاتب شاطر... فواضح إن الشخصيات دي هاتشوف أيام كرب".

ومن بين ردود أفعال الجمهور على تويتر، قال محمد الدالي "المخرج الشاطر بيبان وشغله يشد على طول.. تامر محسن مبدع حقيقي"، وقال خالد صبري "من أول ما شفت اسم تامر محسن وأنا اشتريت والله، غير إنه الكاست مافيش ألطف من كده"، وقال إسلام عبد الله"اتفرجت على أول حلقة من لعبة نيوتن... تامر محسن مخرج بجد".