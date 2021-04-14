بعد خناقة ياسمين عبدالعزيز مع العوضى .. أجمل صور رومانسية مثيرة تجمع بينهما

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مجموعة من صور الفنانة ياسمين عبدالعزيز ؛ بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل اللى مالوش كبير وخناقتها مع" الخديوي " زوجها أحمد العوضى .

وتتميز الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها صورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام برفقة زوجها الفنان أحمد العوضى.

وتعتمد ياسمين عبد العزيز على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع مع لون بشرتها .

لذا ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع احمد العوضى.



وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل "اللي ملوش كبير"، بظهور “غزل” (ياسمين عبد العزيز)، التي يبدو أنها تتمتع بثراء فاحش، ولديها أسطول سيارات على أحدث موديل، وتعيش في فندق، وتذهب للتسوق في أحد المولات، وتدفع 500 ألف جنيه فى “الشوبينج”.



وتذهب غزل "ياسمين عبد العزيز" إلى حفل في “ديسكو”، رفقه صديقتها “نادين” (دنيا عبد العزيز)، وتقابل الخديوي "أحمد العوضي" الذي يفتعل مشاجرة مع أحد الأشخاص في المكان، وعند خروجه؛ يجد سيارة تعوق سيارته؛ ليتلفظ بالشتائم، ويجد أن “غزل” هي صاحبتها؛ ليدخل في مشاجرة معها، ويكسر لها سيارتها.

وبعد ذلك، تُبلغ “غزل” الشرطة عن ما حدث مع الخديوى، وكسر سيارتها، ويذهب الخديوي "أحمد العوضى" إلى القسم، ويقابل المقدم محمود الرحاوي (أحمد سعيد عبد الغني)، ويبلغه أنها هي السبب لأنها وقفت وراء سيارته.

وخلال الأحداث يقابل "الخديوي"، “غزل”، عند المحامي، في محاولة للصلح بينهما، لكنها ترفض، وتريد الاعتذار لها، ودفع 100 ألف جنيه لها، ويرفض الأمر ويتشاجر معها مجددا، ويخرج من عند المحامي ويذهب إلى زوجته “قدرية” (دينا فؤاد) ويتحدث معها عن أولاده.



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