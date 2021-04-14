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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موسم حصاد القمح

محافظ البحيرة : رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم حصاد وتوريد القمح

حصاد القمح - صورة
حصاد القمح - صورة أرشيفية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال موسم حصاد القمح بالمحافظة اعتبارًا من ١٥ إبريل ولمدة ٣ أشهر ، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام تبلغ  ٤٧٥٥٩١ فدانًا، و إن إجمالى عدد الشون والصوامع الجاهزة  لإستلام القمح ٢٩ شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة استيعابية ٥٠٩ أطنان، مؤكدًا على أنها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام .

 

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن محافظة البحيرة تعد من المحافظات الواعدة زراعيًا وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي.

 

ووجّه المحافظ، بمتابعة كافة تجهيزات الشون والصوامع لاستقبال أعمال التوريدات، أولًا بأول مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لانتقال القمح بين المحافظات كما وجّه بمراجعة السعة التخزينية لتلك الشون لاستقبال الكميات المستهدف توريدها هذا العام .

 

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