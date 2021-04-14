حبس المتهمين بالتعدى على رئيس قرية البحري قمولا بقنا 4 أيام

تكليف المباحث بضبط متهمين آخرين

قررت نيابة مركز نقادة بمحافظة قنا، حبس اثنين من المتهمين بالتعدي على رئيس الوحدة المحلية لقرية البحرى قمولا، كما كلفت مباحث المركز بضبط وإحضار اثنين آخرين هاربين.



كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، شنت حملة مكبرة قادها المهندس ياسر أحمد حمادى، رئيس الوحدة المحلية، بمشاركة المحاسب ربيع منصور عبدالله، رئيس الوحدة المحلية لقرية البحرى قمولا، لإزالة تعديات واقعة على منافع الري بقرية "دنفيق" التابعة لناحية البحرى قمولا.

وأثناء تنفيذ الحملة اعترض ٤ أشخاص على إزالة منفذ لبيع الخضروات و الفواكه سبق إقامته أمام مركز شباب دنفيق على جانب الترعة، بالمخالفة للقانون، دون موافقة الرى والجهات المعنية.

و تطور الاعتراض إلى تعدٍ لقظى وجسدى، على رئيس الوحدة المحلية لقرية البحرى قمولا، اعتراضاً منهم على تنفيذ قرار الإزالة.

حرر رئيس القرية، محضرًا بالواقعة حمل رقم ٢٨٠١ لسنة ٢٠٢١ جنح نقادة، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط اثنين من المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت مباحث المركز بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.