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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انقلاب دبابة

انقلاب دبابة بشكل غامض في بريطانيا|صور

انقلاب دبابة
انقلاب دبابة

طالب كبار الضباط في الجيش البريطاني، بإجابات حول سبب انقلاب دبابة عسكرية في ساحة المعركة الوهمية في سالزبوري بلين هذا الأسبوع.

 

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن، كان على قائد الدبابة وسائقه أن يشرحا كيف انتهى الأمر بالمركبة المدرعة رأسًا على عقب مع ط يوم الخميس الماضي.

 وأوضحت الصحيفة  ان طواقم الإطفاء هرعت  إلى مكان الحادث خوفًا من حبس الطاقم داخل الدبابة، حيث تظهر  صور الملتقطة  الدماء و يتعرف  بطانيات بيضاء ، بعد  اندفاع الطاقم  من داخل من تحت الدبابة.

 

 لكن التقارير ذكرت أنه لم يصب أحد بجروح بالغة وأكدت دورست وويلتشير لخدمات الإطفاء والإنقاذ أن ما ظهر بالصور لم يكن دماء.

 

وأفادت الصحيفة أن  الوقود انسكب من خزان وقود الدبابة عندما انقلبت الدبابة  رأسًا على عقب.

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