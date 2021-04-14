النيران محصول تلتهم نصف فدان قمح مشون وآخر قصب فى قنا

اندلع حريق كبير فى نصف فدان قمح مشون، وامتد إلى الأرض المجاورة ليقضى على نصف فدان قصب، فى مركز نقاده جنوب قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، إخطاراً من مركز شرطة نقاده، يفيد باندلاع حريق فى نصف فدان قمح مشون ونصف فدان قصب بنطاق دائرة المركز، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هانى الأتربى، مدير الإدارة، والعقيد حسين صلاح ، وكيل الإدارة، بسيارتى إطفاء لموقع الحريق.

تمكنت قوة بقيادة النقيب أسامه حمدى، من السيطرة على الحريق، قبل امتداده لبقية الزراعات المجاورة.

تبين من المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع في نصف فدان قمح مشون، وامتد منه إلى نصف فدان قصب مجاور للحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.