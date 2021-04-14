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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تتاجر في الكوكايين لإقامة حفل زفافها

حفل زفاف
حفل زفاف

قررت سيدة بالغة من العمر 32 عاما، التجارة في مخدر الكوكايين لجني المال لأنها علمت أن ترتيبات زفافها لن تتحقق بالشكل الذي تريده إلا بعد جمع أموال وفيرة، فقررت أن تبحث عن أي وظيفة لكسب المال قبل موعد الزفاف. 

 

وفقا لما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الشابة الثلاثينية قررت أن تتاجر في المخدرات قبل زفافها للحصول على أموال لدعوة أصدقائها على حفل الزفاف ولكن المشكلة أنها سلكت سلوكا غير شرعي لجني المال مما وضعها في قفص الاتهام.

 

ألقت الشرطة القبض على الفتاة قبل الزفاف بيومين، بعد أن أثبتت تحريات الشرطة أن تلك الشابة حققت أرباحا وكونت ثروة من تجارة الكوكايين حيث بلغ المال الذي عثر عليه معها أثناء القبض عليها حوالي 60 ألف جنيه استرليني.

 

 قامت الشرطة بإلقاء القبض عليها إلا أنها كانت تحاول التخلص من الجرعات الأخيرة التي كانت بحوزتها في المرحاض فلم يتبق معها شيء حين قبض عليها.

 

روت الشابة ما دفعها للعمل كبائعة مخدرات، وخاصة مخدر الهيروين، وأكدت له أنها كانت فقط تريد جمع المال لتشتري فستان الزفاف وتحجز مكانا لإقامة حفل يومها الكبير. 

مخدر مخدر الكواكيين المال زفاف حفل الزفاف

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