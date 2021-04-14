نفوق 3700 كتكوت فى حريق بمزرعة دواجن بطلخا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة علي حريق شب بمزرعة دواجن بقرية " كفور العرب" مركز طلخا بمحافظة الدقهلية مما اسفر عن نفوق ۳۷۰۰ كتكوت.



وكان إخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن كائنة بقرية " كفور العرب " دائرة المركز.

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وضباط المباحث الي مكان البلاغ و تمت السيطرة على الحريق واخماده وبالفحص تبين أن المزرعة مكونة من طابق واحد ومشيدة بالبلوك ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية علي مساحة " ۱۰۰ متر تقريبا " خارج الكتلة السكنية ملك المدعو "علاء ناجح عبد اللطيف " ۳۰ سنة ،حاصل على بكالوريوس تجارة ، ومقيم بذات القرية نجم عن ذلك احتراق سقف المزرعة ونفوق عدد " ۳۷۰۰ كتكوت عمر 35 يوما " ولم ينجم عنه ثمة اصابات بالأرواح البشرية.



بسؤال مالك المزرعة ، رجح سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح الخاصة بالمزرعة ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك - تم اخطار قسم الادلة الجنائية وتم اخطار إدارة الطب البيطري لدفن الدواجن النافقة بالطريقة الآمنة . تحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٧ ۲۰۳۱/۳۰ جنح مركز شرطة طلخا ، وجاري العرض على النيابة العامة.