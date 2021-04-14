حياة كريمة تكشف موعد افتتاح المشروعات في القري ..فيديو

قال ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة " بوزارة التنمية المحلية ، إن مبادرة " حياة كريمة " تستهدف الريف المصري بالكامل مؤكدا أننا الآن انتهينا من مراحل التخطيط وتحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها في القري .

واضاف ولاء جاد الكريم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز ": أننا الآن بدأنا في تنفيذ مشروعات في 51 مركزا علي أرض الواقع ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي هذا بالإضافة إلي مشروعات الأبنية التعليمية وهي في مراحل الانتهاء ومشروعات الغاز الطبيعي .

واوضح جاد الكريم ، أن اغلب المشروعات المخططة الآن في مراحل التنفيذ وهناك البعض سننتهي منه قريبا لأنه في مراحل التنفيذ المتقدمة مؤكدا أن هناك العديد من المشروعات .