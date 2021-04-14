شطره القطار لنصفين .. مصرع موظف بالمعاش دهسا بمحطة الكردي بمحافظة الدقهلية

لقى موظف بالمعاش مصرعه اليوم الأربعاء دهسًا أسفل عجلات قطار سقط أسفله أثناء تحركه بمحطة قطار الكردى بمحافظة الدقهلية .

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة الكردى بمصرع شخص دهساً أسفل عجلات قطار بالمحطة .

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين ان المتوفى يدعى عاطف احمد محمد الدمرانى 65 عامًا موظف بالتموين بالمعاش ومقيم بالكردى حيث اختل توازنه أثناء نزوله من القطار عقب تحرك القطار مما أدى الى سقوطه أسفل ومصرعه فى الحال حيث شطره القطار لنصفين .

وتم نقل الجثة الى مستشفى ميت سلسيل وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة