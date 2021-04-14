تقارير: إشادة بالمساعدات الروسية في السودان

أقيمت اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم فعالية مهيبة خصصت للعمل الإنساني، التي نظمتها روسيا الاتحادية تحت إشراف رجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوجين.

وطبقا لوسائل الاعلام السودانية تمت دعوة وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، وممثل أسر شهداء ثورة 2019، ومفاوض ولاية الخرطوم والمسؤول عن إصدار المساعدات الإنسانية، إضافة إلى شخصيات مهمة أخرى.

وأعرب المدعوون عن امتنانهم لروسيا ولرجل الأعمال الروسي على إيصال المساعدات الإنسانية في مثل هذا الوقت العصيب للسودانيين العاديين. وشدد ممثل منظمة "تنمية الوطن" والوزيرعلى أهمية تقديم المساعدات الإنسانية للسودان خاصة في ظل التدهور الاقتصادي وسلسلة الأزمات التي تغرق فيها البلاد.

أعلن بريجوجين في خطابه، الذي قرأته أحد مقدمات الفعالية، عن عزمه على الاستمرار في مساعدة السودانيين من خلال تقديم المساعدة الإنسانية المستهدفة.



وأوضح رجل الأعمال الروسي في رسالته أنه يعتبر السودان موطنه الثاني ويريد من صميم قلبه تقديم كل مساعدة ممكنة للشعب السوداني.

وأكد مصطفى آدم أحمد، المسؤول عن توزيع المساعدات الإنسانية في الخرطوم ومفاوض الولاية الذي تمت دعوته إلى الفعالية، على أهمية تحرك رجل الأعمال الروسي وشكره بحرارة على حرصه على مصير السودان.