تقارير: إشادة بالمساعدات الروسية في السودان
أقيمت اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم فعالية مهيبة خصصت للعمل الإنساني، التي نظمتها روسيا الاتحادية تحت إشراف رجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوجين.
وطبقا لوسائل الاعلام السودانية تمت دعوة وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، وممثل أسر شهداء ثورة 2019، ومفاوض ولاية الخرطوم والمسؤول عن إصدار المساعدات الإنسانية، إضافة إلى شخصيات مهمة أخرى.
وأعرب المدعوون عن امتنانهم لروسيا ولرجل الأعمال الروسي على إيصال المساعدات الإنسانية في مثل هذا الوقت العصيب للسودانيين العاديين. وشدد ممثل منظمة "تنمية الوطن" والوزيرعلى أهمية تقديم المساعدات الإنسانية للسودان خاصة في ظل التدهور الاقتصادي وسلسلة الأزمات التي تغرق فيها البلاد.
أعلن بريجوجين في خطابه، الذي قرأته أحد مقدمات الفعالية، عن عزمه على الاستمرار في مساعدة السودانيين من خلال تقديم المساعدة الإنسانية المستهدفة.
وأوضح رجل الأعمال الروسي في رسالته أنه يعتبر السودان موطنه الثاني ويريد من صميم قلبه تقديم كل مساعدة ممكنة للشعب السوداني.
وأكد مصطفى آدم أحمد، المسؤول عن توزيع المساعدات الإنسانية في الخرطوم ومفاوض الولاية الذي تمت دعوته إلى الفعالية، على أهمية تحرك رجل الأعمال الروسي وشكره بحرارة على حرصه على مصير السودان.