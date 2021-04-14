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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية في الشرقية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لتزويره فى محررين رسميين  بطاقة رقم قومى، ورخصة قيادة.

 

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية المتهم "  ن  ا" 49 سنة  عامل مقيم مركز بلبيس،الي محكمة الجنايات لقيامه بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين  "بطاقة رقم قومى، ورخصة قيادة" منسوب صدورها  لوحدة مرور مدينة نصر، وقام بالتعديل بالبيانات الخاصة به.

فينا تبين من تحريات ضباط مباحث قسم ثانى العاشر، صحة الواقعة وتم التحفظ على المتهم واحالته الي محكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية رقم 1625 لسنة 2020 جنايات قسم ثان  العاشر من رمضان، والمقيدة رقم 2144 لسنة 2020، كلى جنوب الزقازيق.

 

وعلي جانب اخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية على ضرورة إلزام أصحاب المنشآت الصناعية والغذائية بالتطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة تداعيات الموجه الثالثة لفيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة العاملين بها ولضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

 

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة ومتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمناطق الصناعية، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس كمال بهجت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر مجلس الأمناء بجهاز العاشر من رمضان.

 

وخلال الإجتماع شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور اللجان الفرعية المشكلة للمرور على المنشآت الصناعية والغذائية بالمناطق الصناعية بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، وقال لن أسمح بأي تراخٍ أو إهمال في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنه لهم.

 

وجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بإعداد خطة عمل بأكمنة متحركة على الطرق المؤدية للمناطق الصناعية لتأكد من ارتداء السائق والعاملين الكمامة الواقية داخل السيارات المخصصة لهم وعدم السماح بركوب أكثر من 60 % من قوة السيارة وكذلك الإطمئنان على إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها من الداخل والخارج.

 

أكد المحافظ على ضرورة التضافر والتنسيق بين الجهات المعنية وحسن إدارة الأزمة والخروج منها بما لا يضر الصناعة وزيادة الإستثمار والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بإعتبارهم الركيزة الأساسية لدوران عجلة الإنتاج.

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