رغم محادثات بوتين وبايدن.. عقوبات أمريكية مرتقبة ضد روسيا

كشف موقع "بوليتيكو" الأمريكي، اليوم “الأربعاء”، عن توقعاته بشأن إمكانية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ووفقًا للموقع الأمريكية، قال مصدر مطلع على المشاورات في إدارة الرئيس جو بايدن، إن واشنطن تستعد لتبني حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا قد يتم الإعلان عنها الأسبوع الجاري.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوات المحتملة ستشمل فرض عقوبات على أجهزة استخباراتية روسية، وطرد المزيد من الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة.

وتأتي هذه العقوبات بدعوى الرد على الهجوم السيبراني واسع النطاق الذي تعرضت له العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الولايات المتحدة، ديسمبر الماضي، الذي رفضت موسكو مزاعم وقوفها ورائه.

وأشار الموقع إلى وجود مؤشرات على أن البيت الأبيض قد يلجأ إلى "أساليب ردع أقوى"، منوها إلى أن بايدن تعهد في الاتصال الهاتفي الذي أجراه أمس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسب البيت الأبيض، بـ"التصرف بحزم للدفاع عن المصالح القومية للولايات المتحدة" والرد على "أي اختراقات سيبرانية وتدخلات في الانتخابات".