عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط أغذية منتهية الصلاحية بمركزي سمسطا واهناسيا في بني سويف

ضبط أغذية منتهية الصلاحية بسمسطا واهناسيا في بني سويف

أغذية منتهية الصلاحية
أغذية منتهية الصلاحية

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق و المنشآت الغذائية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ،ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية،مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، حيث قام فريق مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات المعنية بتوجيه حملات تفتيشية بدائرة  مركزي  سمسطا  وإهناسيا.

 

وقامت  الحملات  بالمرور على 45 منشأة غذائية بدائرة المركزين،وتم سحب عدد 107 عينات أغذية مختلفة وإرسالها لمعامل التحليل، وإعدام أغذية تالفة ومجهولة المصدر(76كجم +13 لتر)، و إعدام 71 زجاجة خل مجهولة المصدر ، وإعدام 15كجم جبنة منتهية الصلاحية  غير صالحة ، وإعدام كرتونة شيبسى و2 كرتونة بسكويت منتهية الصلاحية، وتم اعدام 100 لتر  لبن فرز غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود شوائب وحشرات،وتحرير عدد 48 محاضر لعدم حمل شهادات صحية ،وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

 

شارك في الحملات  بدائرة مركزي سمسطا وإهناسيا كل من :الدكتور رشا خليفة مدير الوقائي بسمسطا، ومسعد إبراهيم ، ونصير فيلببس ومحمد عبد الناصر ، أيمن فؤاد مراقب أول الأغذية ، أحمد محمد ، محمد سيد  و ضياء عبدالمهيمن مفتشو أغذية . 

اقرأ أيضا:

تضامن بني سويف : توزيع 10 آلاف وجبة ساخنة يوميا قبل الإفطار على الأسر المحتاجة

 

أعلنت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف، اليوم الأربعاء، أن المديرية ستقوم خلال اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم ، للبدء في تجهيز الوجبات الساخنة من خلال 10 مطابخ تابعين لمديرية التضامن الاجتماعي، بواقع 10 آلاف وجبة يومياً يتم تجهيزها وتغليفها بورق حرارى ، لتظل محتفظة بدرجة حرارتها حتى وصولها إلى المنازل قبل الإفطار بعدد أفراد كل أسرة.

 

وأشارت أبو زيد ، إلى أن مبادرة "مطبخ التضامن" تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والأيتام والأرامل والمطلقات، والبائعات وأزواجهن، ومعيلات الأسر، وأن المبادرة تعد عملا جماعيا يهدف إلى رفع العناء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا  خلال شهر رمضان الكريم.

 

وأكدت أن هناك 50 الف كرتونة تحتوى على مواد غذائية يتم توزيعها خلال شهر رمضان بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وجمعيتي الأورمان  ومصر الخير للوصول إلى الأسر الاكثر احتياجا في محافظة بنى سويف وأن هناك حزمة من المساعدات العينية التي يتم توزيعها على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

thumbnail (3)
thumbnail (3)
thumbnail (1)
thumbnail (1)
بني سويف حملات تفتيشية كورونا السوق السوداء سمسطا محاضر أغذية منتهية الصلاحية إهناسيا

موضوعات متعلقة

دعم مستشفى السنبلاوين العام بجهاز CARM بحوالي 2 مليون جنيه

ترشيحاتنا

علقة موت من رمضان صبحى لـ رامز جلال في برنامج المقالب .. شاهد

فيديوجراف.. ممرضة أوسيم قتلت زوجها بلعبة جنسية

النقابة جرأت الناس عليا.. هاني شاكر: كرسي النقابة خسرني الناس ولن أترشح

اعترافات مثيرة لـ رمضان صبحي عن الأهلي .. فيديو

لظروف طارئة| اتحاد الكرة يؤجل اجتماعه بـ رئيسيّ الأهلي والزمالك

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بتعيين معاونين للنيابة العامة

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

السكة الحديد: 50 جنيهًا غرامة ركوب القطار الروسي دون تذكرة

شاب يشعل النيران فى أبويه قبل الإفطار بنصف ساعة بالدقهلية

تحذير مهم من الصحة العالمية إلى دول الشرق الأوسط بسبب رمضان

الكذب كثير وعمرو دياب صديقي|مايا دياب: دينا الشربيني لا تُعاتَب على ما فعلت

الأهلي ينهي الاتفاق على ضم جاكسون لفريق السلة

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الانترنت

رمضان البيه يكتب: نفحات ربانية

عرفة علام يكتب: فانوس ومسحراتي

د. مصطفى النحراوى يكتب: عصر المخاطر البيئية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ