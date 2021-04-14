ضبط أغذية منتهية الصلاحية بسمسطا واهناسيا في بني سويف

ضبط أغذية منتهية الصلاحية بمركزي سمسطا واهناسيا في بني سويف

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق و المنشآت الغذائية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ،ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية،مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، حيث قام فريق مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات المعنية بتوجيه حملات تفتيشية بدائرة مركزي سمسطا وإهناسيا.

وقامت الحملات بالمرور على 45 منشأة غذائية بدائرة المركزين،وتم سحب عدد 107 عينات أغذية مختلفة وإرسالها لمعامل التحليل، وإعدام أغذية تالفة ومجهولة المصدر(76كجم +13 لتر)، و إعدام 71 زجاجة خل مجهولة المصدر ، وإعدام 15كجم جبنة منتهية الصلاحية غير صالحة ، وإعدام كرتونة شيبسى و2 كرتونة بسكويت منتهية الصلاحية، وتم اعدام 100 لتر لبن فرز غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود شوائب وحشرات،وتحرير عدد 48 محاضر لعدم حمل شهادات صحية ،وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

شارك في الحملات بدائرة مركزي سمسطا وإهناسيا كل من :الدكتور رشا خليفة مدير الوقائي بسمسطا، ومسعد إبراهيم ، ونصير فيلببس ومحمد عبد الناصر ، أيمن فؤاد مراقب أول الأغذية ، أحمد محمد ، محمد سيد و ضياء عبدالمهيمن مفتشو أغذية .

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أعلنت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف، اليوم الأربعاء، أن المديرية ستقوم خلال اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم ، للبدء في تجهيز الوجبات الساخنة من خلال 10 مطابخ تابعين لمديرية التضامن الاجتماعي، بواقع 10 آلاف وجبة يومياً يتم تجهيزها وتغليفها بورق حرارى ، لتظل محتفظة بدرجة حرارتها حتى وصولها إلى المنازل قبل الإفطار بعدد أفراد كل أسرة.

وأشارت أبو زيد ، إلى أن مبادرة "مطبخ التضامن" تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والأيتام والأرامل والمطلقات، والبائعات وأزواجهن، ومعيلات الأسر، وأن المبادرة تعد عملا جماعيا يهدف إلى رفع العناء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان الكريم.

وأكدت أن هناك 50 الف كرتونة تحتوى على مواد غذائية يتم توزيعها خلال شهر رمضان بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وجمعيتي الأورمان ومصر الخير للوصول إلى الأسر الاكثر احتياجا في محافظة بنى سويف وأن هناك حزمة من المساعدات العينية التي يتم توزيعها على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

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