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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الاختيار 2 | خبير جماعات إرهابية يكشف مفاجأة عن قيادات اعتصام رابعة

بوستر الاختيار
بوستر الاختيار

قال الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أحمد سلطان، إن الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2 قدمت نظرة سريعة ومبهرة عن الوضع الداخلي قبل ثورة 30 يونيو، حيث كانت هناك سيولة حركية كبيرة لـ الجماعات الإرهابية التي كانت تقوم بتجميع الشباب وتجنيدهم.

وأضاف "سلطان" في تصريحات لـ "صدى البلد"، عند قيام الشعب بالحشد ضد حكم الإخوان والتظاهر ضد رئيسهم، نشطت التنظيمات الإرهابية وبدأت في التحرك، ورأت أن السبيل الوحيد للسيطرة على الحكم هو استخدام السلاح وليس في سلمية التظاهر، ولهذا شارك قادة التنظيمات الإرهابية في اعتصام رابعة، وهو ما رأيناه في الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2 والتركيز على الإرهابي محمود الباكوتشي الذي كان رائدا في قوات الأمن المركز وفصل منها فى عام 2007 نتيجة نشره لأفكار متطرفة.

وأردف: كما ظهر أيضا الإرهابي همام عطية الذي كان يترأس تنظيم أجناد مصر الإرهابي، وكذلك ظهر مجموعة من الإرهابيين مثل أشرف الغربلي ومحمد بكر هارون ومحمد عفيفي وهذه المجموعة هم المؤسسين الرئيسيين لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية.

وتابع: عند الإطاحة بجماعة الإخوان من الحكم، وجهت هذه المجموعات الإرهابية أسلحتها نحو قوات الجيش والشرطة، وكان هناك العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت المنشآت الحيوية والمدنية، ولكن استطاعت أجهزة الأمن بتحييد هذه الجماعات والسيطرة عليها برغم حالة السيولة وانتشارها بشكل كبير.

وأكمل: إن الحلقة الأولى من الاختيار 2 أعطت لمحة لما هو قادم، فقد شاهدنا اتصال الإرهابي محمود الباكوتشي بالإرهابي الآخر كريم حمدي والذي كان يعمل في قطاع الأمن المركزي وسرب ميعاد فض اعتصام رابعة، وكان هناك أيضا العديد من الضباط الملتحين الذين شاركوا في الاعتصام ممن حاولوا نشر الفكر المتشدد في وزارة الداخلية مثل أحمد حسنين وكريم حمدي وغيرهم، وكان هناك أيضا الإرهابي حنفي جمال بالرغم من أنه لم يكن في الاعتصام وكان يعمل في هذا الوقت في قطاع الأمن الوطني إلا أنه أثناء فض الاعتصام قام بتهريب الكثير من المتظاهرين والقيادات الإخوانية.

واختتم الباحث في "شئون الجماعات الإرهابية" بشأن شخصيات الضباط الذين ظهروا في المسلسل قائلا: إن هناك العديد من الضباط قاموا بالظهور في المسلسل بأسمائهم الحقيقية، مثل الدور الذى يقدمه الفنان إياد نصار وهو تجسيد لشخصية المقدم محمد مبروك الذى تم اغتياله على يد أنصار بيت المقدس الإرهابية، وهناك بعض الضباط الذين سيظهر دورهم في المسلسل ولكن بأسماء وهمية، وهذا نتيجة لأن بعضهم مازال في الخدمة ولـ طبيعة عملهم السرية، ولهذا كان اسم المسلسل "رجال الظل".

الاختيار 2 بداية مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار 2 الجماعات الارهابية ثورة 30 يونيو

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