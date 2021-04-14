عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشكلة جديدة يكشف عنها البيت الأبيض بعد وقف التطعيم بـ لقاح جونسون

مشكلة التردد حول
مشكلة التردد حول أخذ اللقاحات تقلق البعض

سلط البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، الضوء على الجهود التي تهدف إلى مكافحة التحدي المتمثل في رفض البعض أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وهو أمر قال المسؤولون عنه  لشبكة سي إن إن الأمريكية، إنه يشكل مصدر قلق متزايد بعد توقف التطعيم بلقاحات جونسون آند جونسون.

 

وقال جيف زينتس، منسق الاستجابة الوبائية ضد فيروس Covid-19 في البيت الأبيض ، في إحاطة صحفية حول فيروس كورونا اليوم الأربعاء: "إن بناء الثقة في اللقاح وزيادة الوصول إليه أمر أساسي لجهودنا".

 

وأضاف زينتس أن الإدارة تتخذ خطوات نحو "وضع الرسائل القائمة على الحقائق والموارد في أيدي مسئولين محليين موثوق بهم".

 

وأعرب المسؤولون في السابق عن أهمية مكافحة التردد في تناول اللقاحات من خلال الأطباء والقادة الدينيين، الذين يمكن أن يكونوا رسلًا أكثر فاعلية للأمريكيين  من الشخصيات السياسية أو المشاهير.

 

كما أشار "زينتس" إلى التزام الإدارة بإتاحة البيانات حول  الوباء، مما يشير إلى أن إعلان جونسون يجب أن يغرس الثقة بدلاً من بث الخوف.

 

وذكر "يجب أن يمنح عمل الأمس الشعب الأمريكي الثقة في إدارة الغذاء والدواء ومركز السيطرة على الأمراض ، وشمولية عملية المراجعة، والتزامهم بالشفافية وحماية الصحة العامة".

 

وتابع "نعتقد أنه من خلال تزويد الأمريكيين بالبيانات والحقائق ، فإننا سنعزز ثقة الجمهور في الحكومة ، ونزيد من ثقتهم في اللقاح".

احداث واشنطن أبرز اللقاحات القادمة أزمة وباء كورونا وباء مستجدات الوباء

ترشيحاتنا

محمد بن راشد يعلن حزمة قرارات إماراتية جديدة.. تفاصيل

بعد خلافات آيتن عامر وريهام حجاج .. نسرين أمين : كفاية تريندات مدفوعة.. مش بيحبوكم

رغم محادثات بوتين وبايدن.. عقوبات أمريكية مرتقبة ضد روسيا

بفساتين لافتة.. شريهان تخطف الأنظار بعد غياب طويل

الأعلى للإعلام: ٣ فواصل إعلانية في الساعة خلال عرض مسلسلات وبرامج رمضان

3 فواصل إعلانية فقط و5 عقوبات للقنوات المخالفة في رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بتعيين معاونين للنيابة العامة

السكة الحديد: 50 جنيهًا غرامة ركوب القطار الروسي دون تذكرة

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

شاب يشعل النيران فى أبويه قبل الإفطار بنصف ساعة بالدقهلية

تحذير مهم من الصحة العالمية إلى دول الشرق الأوسط بسبب رمضان

مرتضي منصور أوقفني عن العمل.. خالد الغندور : أحب استفزاز جمهور الأهلي وأحيانا الزمالك

الاختيار 2 | خبير جماعات إرهابية يكشف مفاجأة عن قيادات اعتصام رابعة

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الانترنت

رمضان البيه يكتب: نفحات ربانية

عرفة علام يكتب: فانوس ومسحراتي

د. مصطفى النحراوى يكتب: عصر المخاطر البيئية

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ