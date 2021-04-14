مشكلة جديدة يكشف عنها البيت الأبيض بعد وقف التطعيم بـ لقاح جونسون

سلط البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، الضوء على الجهود التي تهدف إلى مكافحة التحدي المتمثل في رفض البعض أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وهو أمر قال المسؤولون عنه لشبكة سي إن إن الأمريكية، إنه يشكل مصدر قلق متزايد بعد توقف التطعيم بلقاحات جونسون آند جونسون.

وقال جيف زينتس، منسق الاستجابة الوبائية ضد فيروس Covid-19 في البيت الأبيض ، في إحاطة صحفية حول فيروس كورونا اليوم الأربعاء: "إن بناء الثقة في اللقاح وزيادة الوصول إليه أمر أساسي لجهودنا".

وأضاف زينتس أن الإدارة تتخذ خطوات نحو "وضع الرسائل القائمة على الحقائق والموارد في أيدي مسئولين محليين موثوق بهم".

وأعرب المسؤولون في السابق عن أهمية مكافحة التردد في تناول اللقاحات من خلال الأطباء والقادة الدينيين، الذين يمكن أن يكونوا رسلًا أكثر فاعلية للأمريكيين من الشخصيات السياسية أو المشاهير.

كما أشار "زينتس" إلى التزام الإدارة بإتاحة البيانات حول الوباء، مما يشير إلى أن إعلان جونسون يجب أن يغرس الثقة بدلاً من بث الخوف.

وذكر "يجب أن يمنح عمل الأمس الشعب الأمريكي الثقة في إدارة الغذاء والدواء ومركز السيطرة على الأمراض ، وشمولية عملية المراجعة، والتزامهم بالشفافية وحماية الصحة العامة".

وتابع "نعتقد أنه من خلال تزويد الأمريكيين بالبيانات والحقائق ، فإننا سنعزز ثقة الجمهور في الحكومة ، ونزيد من ثقتهم في اللقاح".