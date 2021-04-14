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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الأعلى للإعلام: ٣ فواصل إعلانية في الساعة خلال عرض مسلسلات وبرامج رمضان

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عملية بث الإعلانات في الدراما ووضع لها ضوابط لتنظيمها .

ضوابط الإعلانات 

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس وضع ضوابط للإعلانات حيث حدد ٣ فواصل بحيث يبث فاصل قبل المسلسل وآخر أثناء العرض والثالث في نهاية المسلسل.

وأضاف المصدر لـ "صدى البلد"، أن المجلس يراقب بشكل دوري الدراما وكل ما يبث على الفضائيات، مضيفا أن هناك ضوابط ومعايير، منها ضوابط  برامج " التوك شو" ، وهي ألا تزيد مدة البرنامج على 90 دقيقة كما حدد المجلس  3 فواصل إعلانية فقط، مدة الفاصل من 5 لـ 8 دقائق.

وتابع المصدر أنه وضع في معايير البرامج بندا ينص على أن يراعى في الإعلانات الأكواد المهنية، وأن يتم التمييز حال استضافة معلن على أنّه موضوع إعلاني وليس فقرة عادية

قيمة الإعلانات
وحول قيمة الإعلانات وكيفية ضبطها ، قال المصدر، لا نعرف بالتحديد ولكن عملية ضبطها من خلال المعايير التي حددت نشر ٣  فواصل إعلانية  فى الساعة

 مدة الفاصل الإعلاني

وأشار إلى أن مدة الفاصل فى الإعلانات من 5 لـ8 دقائق ولا تزيد الفواصل عن ثلاثة سواء في العمل الدرامي أو البرنامج ، وأن تلتزم القنوات في إذاعة الإعلانات فى الفواصل

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أكد على ضرورة التزام القنوات بضبط فترات الإعلانات التي تذاع أثناء المسلسلات، والتوقف عن الإسراف والتطويل الذي يفسد حق الجمهور في المشاهدة والاستمتاع بالأعمال الدرامية.

وأشار المجلس في بيان أنه سيضطر للتدخل حماية للمشاهدين، إذا لم تلتزم القنوات من تلقاء نفسها بتقليص المساحات الإعلانية،  بعد أن تلقى شكاوى كثيرة بشأن عدم تنظيم الإعلانات واعتدائها على حق الجمهور، ودخول كل القنوات في ماراثون إعلاني لا يخدم الأعمال الدرامية ولا الهدف من إنتاجها.

 يذكر ان المادة 70 من قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018، تعطى المجلس الحق في تحديد حد أقصى للمادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.

ومن جانب آخر تقوم لجنة الرصد بالمجلس بمشاهدة ومتابعة ورصد الأعمال الدرامية المعروضة في ضوء الأكواد الإعلامية التي أصدرها للحفاظ على الهوية وتماسك الأسرة المصرية، والابتعاد عن أي صور تشوه الأسرة والمرأة والطفولة والعنف سواء اللفظي أو الجسدي، وأن تكون الأعمال الدرامية المقدمة ذات تأثير إيجابي يحترم  الهوية المصرية والقيم المتعارف عليها.

الأعلي لتنظيم الإعلام الاعلانات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضوابط للإعلانات مدة الفاصل الإعلاني قيمة الإعلانات

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