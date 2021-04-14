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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفساتين لافتة.. شريهان تخطف الأنظار بعد غياب طويل

شريهان
شريهان

تصدرت الفنانة شريهان مؤشر البحث جوجل، بعد ظهورها في إعلان أحد شركات الاتصالات بعد غياب طويل، وظل الجمهور يشاهد الفنانة شريهان بشوق ومحبة خلال ظهورها على شاشة التلفزيون في رمضان.

وحرصت الفنانة شريهان على الظهور بإطلالات لافته وأنيقة تبهر متابعيها، وأطلت خلال الإعلان بفستانmiss dior  الراقي الذي صممه الفنان المصمم العالمى كريستيان ديور عام 1949، الذي تم صنعة من التول الراقي الذي عمل كبطانة للفستان، ثم بدأ حياكة الزهور واحدة تلو الأخرى فوقه، كما تم رسم بعضها باليد، وذلك وفقًا لفيديو نشرته دار الأزياء العالمية ديور.

كما تألقت الفنانة شريهان بفستان أنيق ولافت باللون الأزرق الفاتح الذي يكشف عن جمالها، وتميز الفستان بتصميمة الأنيق واللافت الذي يكشف جمالها ورشاقتها، وجملت إطلالتها بلوك جذاب للشعر ومجموعة من الإكسسوارات الناعمة التي تكشف جمالها.

وتابعت الظهور بمجموعة من الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تكشف عن جمالها وأناقتها، كما تسأل العديد من الفتيات والسيدات على سر نعومة وحيوية شعر الفنانة شريهان حتى الآن، وذلك بعد أن شاهد الجميع إعلان شريهان، ترددت العديد من التساؤلات حول سر جمال شعر شريهان وطوله، رغم تقدمها في العمر.

ولمع اسم شريهان واشتهر بالفوازير على مرّ السّنين؛ لما حملته من حضور خفيف، وجمال لا مثيل له، وإطلالة لا تُشبه أحدا.

واشتهرت شريهان ﻿﻿بجمال شعرها الطّويل الذي لا يزال حتى اليوم ينسدل على كتفيها بالكثافة واللمعان والجمال ذاته، وهو ما جعل المتابعين يتساءلون عن سر جمال شعر شريهان حتى الآن. 

سر جمال شعر شريهان 

وفي تصريحات سابقة للفنانة شريهان، قالت عن سرّ جمال شعرها، أنه يعود لـ"زيت الزيتون" الذي تدخله إلى معظم خلطات شعرها، فتحافظ من خلاله على كثافته، ولمعانه، وحيويته، بالرغم من طوله.

وصفات سر جمال شعر شريهان

وكشفت الفنانة شريهان، أن من أشهر الوصفات التي تستعملها بشكل دائم، ﻿ولأكثر ﻿من مرّتين في الشّهر، هي خلطة الثوم وزيت الزيتون، وتقوم بنقع 5 حبات من الثوم في زيت الزّيتون لمدة يومين على الأقل، ثم تقوم باستعماله لمرّة في الأسبوع، أو مرّة كل أسبوعين.

وأكدت شريهان، أن تلك الخلطة ساعدتها على تعزيز نموّ شعرها بشكل سريع وكثيف، بعد أن كانت تتخلّص من أطرافه، هذا غير أنه حافظ على لمعان خصلاته، ومنع الأطراف من الجفاف والتكسر.

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