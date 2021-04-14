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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي ينهي الاتفاق على ضم جاكسون لفريق السلة

صدى البلد

أكد رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم الانتهاء من الاتفاق على ضم الأمريكي دونفان جاكسون إلى الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي لاستكمال منافسات الموسم الجاري.


وأوضح أن اللاعب سوف يصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، بعد التعاقد معه بناء على طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة أشرف توفيق.


وأشار إلى أنه تم توجيه الشكر إلى اليكس يونج الذي خاض تجربة مميزة مع النادي، خاصة أن التعاقد مع جاكسون يأتي في إطار الاحتياج الفني في مركزه بشكل أكبر، مع كامل التقدير لما قدمه يونج في مركزه خلال الفترة الماضية.


وشدد عبدالقادر على أن التعاقد مع جاكسون جاء في إطار الجهود التي يبذلها مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتلبية احتياجات الفرق المختلفة وطلبات الأجهزة الفنية بما يضمن المنافسة بقوة في كل البطولات.

 

الأهلى النادي الأهلي كرة السلة رجال جاكسون الأمريكي دونفان جاكسون

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