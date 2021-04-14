ضبط 3 موظفين زوروا شهادات صحية للنصب على المواطنين ببورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى ضم ( 3 أشخاص ، جميعهم مقيمين بمحافظة بورسعيد) تخصص نشاطهم فى تزوير شهادات صحية منسوب صدورها لجهات حكومية، مستغلين فى ذلك طبيعة عملهم كونهم المنوط بهم إصدار تلك الشهادات.

حيث قاموا بالاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الصحية التى تفيد خلوهم من الأمراض المعدية وكونهم لائقين صحياً لمزاولة الأعمال، وخاصةً فى مجال الأغذية، واستخراج تلك الشهادات وعليها توقيعات مقلدة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب للجهة التى يعملون بها وذلك مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.